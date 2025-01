Justin Baldoni äußert sich zur Millionenklage gegen Blake

Justin Baldoni (40), bekannt aus Film und Fernsehen, hat sich nach einem turbulenten Schlagabtausch mit Schauspielkollegin Blake Lively (37) erstmals öffentlich geäußert. Am Freitag, dem 17. Januar, wurde der Schauspieler am Flughafen von Los Angeles gesichtet und zeigte sich auf die Frage, wie er durch diese schwere Zeit kommt, dankbar über die Unterstützung, die er von seiner Familie und Freunden erhält. "Wir sind dankbar, dass wir die Familie um uns haben", sagte er in einem Video, das das Magazin TMZ veröffentlichte. Neben ihm waren seine Frau Emily sowie ihre zwei gemeinsamen Kinder zu sehen. Dies geschah nur einen Tag, nachdem bekannt wurde, dass Justin Blake in einer 400 Millionen Dollar (umgerechnet 390.434.358 Euro) schweren Klage beschuldigt hat. Im Mittelpunkt stehen Vorwürfe, die während der Produktion des gemeinsamen Films It Ends With Us entstanden sind.

Nach der Premiere des Films im August 2024 erhob Blake Lively schwere Vorwürfe gegen Justin, der den Film nicht nur inszenierte, sondern auch als Hauptdarsteller mitwirkte. Laut Blake soll er eine feindliche Arbeitsumgebung geschaffen und sie sexuell belästigt haben. Sie reichte daraufhin im Dezember 2024 eine Klage gegen den Regisseur ein, in der sie auch von gezielten Aktionen sprach, die ihren Ruf schädigen sollten. Justins Rechtsanwalt äußerte sich hingegen entschieden und bezeichnete ihre Vorwürfe als Ergebnis einer "manipulativen PR-Strategie". In einer Stellungnahme bezeichnete Blakes Anwalt die erneute Klage von Justin als einen weiteren Versuch, sie als Opfer zu diskreditieren: "Dies ist ein klassisches Beispiel für "DARVO": Leugnen, angreifen und Täter und Opfer vertauschen (aus dem Englischen: Deny. Attack. Reverse Victim Offender)."

Der Konflikt wirft einen Schatten auf die einst vielversprechende Zusammenarbeit der beiden Filmstars. Beide sind über Jahre hinweg für ihren Erfolg und ihre Eloquenz in Hollywood bekannt. Justin Baldoni, Ehemann und stolzer Vater, hat sich in den letzten Jahren auch als Regisseur und Produzent einen Namen gemacht und betont immer wieder die Bedeutung von Familie und Glauben in seinem Leben. Blake Lively dagegen, die mit Ehemann Ryan Reynolds (48) vier Kinder großzieht, gilt als eine der beliebtesten Schauspielerinnen der Branche und engagiert sich öffentlich für Frauenrechte. Hinter den Kulissen eines Films jedoch scheint es zu erheblichen Spannungen gekommen zu sein – ein Aspekt, der die ungleiche Dynamik in Hollywood einmal mehr beleuchtet.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

Getty Images Justin Baldoni im August 2024