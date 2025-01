Justin Bieber sorgt mit skurrilem Hut in Aspen für Aufsehen

Justin Bieber (30) bewies am Freitag in Aspen, dass er nicht nur musikalisch, sondern auch modisch polarisiert. Der Popstar wurde mit seiner Frau Hailey Bieber (28) beim Frühstücken gesichtet und trug dabei einen auffälligen lilafarbenen Hut mit grünen Verzierungen, der garantiert alle Blicke auf sich zog. Sein Winterlook bestand aus einer cremefarbenen Kapuzenjacke, einer wattierten Jacke und einer übergroßen Fleece-Jogginghose. Das Outfit rundeten gesteppte Slipper ab, wie Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Hailey hingegen hielt es schlicht und elegant: Sie präsentierte ihre schlanke Figur in einem engen schwarzen Shirt, kombiniert mit hochgeschnittener Jeans und einem kastanienbraunen Fellmantel. Ihr gemeinsamer Sohn Jack Blues blieb derweil zu Hause.

Seit der Geburt ihres Sohnes im August 2024 schien das Paar im Familienglück zu schwelgen. Doch Justins jüngste Aktivitäten auf Social Media erregten bei einigen Fans Besorgnis. Der "Baby"-Interpret ist mehreren prominenten Personen entfolgt, darunter Usher (46), seinem früheren Manager Scooter Braun (43) und sogar seinem Trauzeugen Ryan Good. Besonders brisant: Auch Haileys Vater fiel der Aufräumaktion zum Opfer. Diese Entscheidungen haben auf Reddit Spekulationen über mögliche Spannungen in der Ehe ausgelöst. Ein Nutzer mutmaßte: "Vielleicht will er sich scheiden lassen und Haileys Vater umgehen."

Während Fans noch über Justins Social-Media-Aktivitäten diskutieren, findet Haileys Vater, Stephen Baldwin (58), herzliche Worte für dessen kleine Familie. In einem Interview mit Entertainment Tonight äußerte sich der Schauspieler begeistert über seinen Enkel Jack Blues. Stephen, der kürzlich aus der TV-Show "Special Forces" ausgestiegen war, scherzte: "Mein erster Enkel ist besser als Special Forces. Er ist schon jetzt ein kleiner Soldat. Bei den Genen von Hailey und Justin wird dieses Kind sicher kreativ und richtig süß – ich freue mich darauf."

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Januar 2025

Larry Busacca/ Getty Images Schauspieler Stephen Baldwin bei einer New Yorker Premiere

