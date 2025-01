Katie Price und Kerry wollen 2025 Mega-Millionäre werden

Katie Price (46) und Kerry Katona (44) haben große Pläne für das neue Jahr. Schon seit fast zwei Jahrzehnten sind die beiden Reality-TV-Darstellerinnen befreundet. Durch ihre gemeinsame Rolle im Cinderella-Pantomime-Theaterstück im vergangenen Jahr wuchsen sie noch enger zusammen. Nun wollen sie ihre Karrieren gemeinsam auf ein neues Level bringen: Wie ein Insider gegenüber Closer verriet, haben sie sich vorgenommen, bis Ende 2025 "Mega-Millionärinnen" zu werden, und planen diverse gemeinsame Projekte. Erste Ideen sollen eine eigene Reality-TV-Show, eine Tournee und sogar den Release eines gemeinsamen Sommerhits umfassen. Die beiden Social-Media-Stars, die für ihr exzentrisches öffentliches Leben bekannt sind, stehen demnach vor einem "spannenden Jahr".

Die beiden alleinerziehenden Mamas sollen aktuell sehr viel Zeit miteinander verbringen und bereits tief in ihrer Planung stecken. Auf der Agenda stehe nämlich auch, auf Plattformen wie OnlyFans VIP-Inhalte anzubieten, um "mehr Geld als je zuvor" zu verdienen, wie das ehemalige Boxenluder selbst in ihren Neujahrsvorsätzen betont haben soll. Ihre enge Freundschaft scheint dabei eine zentrale Rolle zu spielen. "Katie hat geschworen, die beste Freundin und Stütze für Kerry zu sein", heißt es. Erst vor Kurzem teilte Kerry ein Foto der beiden auf Instagram. Der Atomic Kitten-Star schrieb dazu: "So schön, endlich mal aus dem Haus zu kommen, mich hübsch zu machen und Zeit mit meiner besten Freundin zu verbringen."

Seit ihrem gemeinsamen Auftritt in der britischen Realityshow "I'm a Celebrity" Anfang der 2000er-Jahre sind die beiden TV-Bekanntheiten ein Herz und eine Seele. Katie und Kerry verbindet aber nicht nur ihre gemeinsame Zeit im Rampenlicht, sondern auch ihre familiären Umstände und persönlichen Interessen. Katie, die fünf Kinder mit drei unterschiedlichen Partnern hat, spricht in den sozialen Medien oft offen über ihr turbulentes Liebesleben und ihre vielen Schönheitsoperationen. Kerry hat ebenfalls fünf Kinder von drei Ex-Partnern, ist im Moment aber Single. Für Katie sei die Freundschaft zu der 44-Jährigen ein Fels in der Brandung. "Wir haben so viel durchgemacht. Wir sind immer füreinander da", schwärmte das einstige Glamour-Model bereits vergangenes Jahr im Gespräch mit Closer.

Getty Images Katie Price im November 2023

Getty Images Katie Price und Kerry Katona im April 2018

