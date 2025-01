Paris Hilton ist nach Evakuierung dankbar für ihre Familie

Das Haus von Paris Hilton (43) ist wegen der Waldbrände in Los Angeles abgebrannt. Der Verlust war schrecklich für die Unternehmerin. Die zweifache Mutter ist froh, dass ihre Kinder Phoenix (2) und London (1), ihr Ehemann Carter Reum und sie in Sicherheit sind. Paris teilte kürzlich ein niedliches Video ihrer Kinder auf Instagram, in dem ihre Kleinen süße Teddybärjacken tragen und die Flugzeuge aus dem Fenster beobachten. "Selbst als wir wegen der Waldbrände in ein Flughafenhotel evakuiert wurden, wussten London und Phoenix, wie sie mich und Carter zum Lächeln bringen konnten. So dankbar für sie", schwärmt die stolze Mama.

Paris richtete über ihre gemeinnützige Organisation 11:11 Media Impact eine Notfallhilfe für betroffene Familien ein. Auf ihrem Instagram verkündete die "The Simple Life"-Bekanntheit: "Ich beginne mit einer persönlichen Spende von 100.000 Dollar und werde die zusätzlich gesammelten Dollar bis zu 100.000 Dollar verdoppeln. Ich suche andere, die mit mir zusammen spenden und verdoppeln, um unseren Teil beizutragen." Die Spenden sollen insbesondere an Familien mit kleinen Kindern gehen.

Paris musste live im Fernsehen dabei zusehen, wie ihr Haus in Malibu abbrannte. "Ich stehe hier an dem Ort, der unser Zuhause war, und der Schmerz ist wirklich unbeschreiblich", offenbarte der Realitystar auf Instagram. Für ihre Familie war dies ein Ort voller Träume und unvergesslicher Erinnerungen gewesen. "So viele Menschen haben alles verloren. Es sind die Erinnerungen, die den Häusern Seele und Bedeutung geben", fügte sie hinzu.

Getty Images Paris Hilton im November 2024

Instagram / parishilton Phoenix, Paris Hilton und London im Juli 2024