Tom Hollands Vater glaubt fest an Tom und Zendayas Liebe

Tom Hollands (28) Vater Dominic Holland äußerte sich in einem Patreon-Beitrag voller Zuversicht über die Zukunft der Beziehung seines Sohnes mit Zendaya (28). Er erklärte, dass er Sorge habe, der kombinierte Ruhm könne zusätzlichen Druck auf die Liebe ausüben, sei jedoch beeindruckt davon, wie souverän die beiden mit der öffentlichen Aufmerksamkeit umgehen. "Showbiz ist ein schwieriges Umfeld für Beziehungen, aber ich habe volles Vertrauen in sie", schrieb er. Dominic, selbst seit 30 Jahren verheiratet, sieht seine Ehe mit Ehefrau Nikki als Vorbild: "Mit Nikki an meiner Seite und meiner ‚Weisheit‘, die zeigt, wie man Dinge oft falsch und doch irgendwie richtig macht, bin ich sicher, dass die beiden eine erfolgreiche Partnerschaft führen werden."

Tom, bekannt aus den Spiderman-Filmen, und Zendaya sollen sogar verlobt sein. Einer der größten Hinweise: Zendaya präsentierte bei den Golden Globes 2025 einen funkelnden Diamantring. Ein nahestehender Insider verriet gegenüber dem Magazin People, dass Tom schon lange wusste, dass sie "die Eine" sei. "Sie haben etwas ganz Besonderes", hieß es weiter. Das Paar, das seit 2021 auch abseits der Leinwand zusammen ist, hat in den vergangenen Jahren immer wieder betont, wie wichtig ihnen Privatsphäre ist.

Tom und Zendaya, die sich bereits während der Dreharbeiten zu den Spiderman-Filmen kennenlernten, hielten ihre Beziehung zunächst jahrelang geheim und bestanden öffentlich auf ihre Freundschaft. Erst im Sommer 2021 wurden sie beim Küssen in einem Auto fotografiert, was Spekulationen ein Ende setzte. Seitdem navigieren sie ihre Romanze durch das Blitzlichtgewitter Hollywoods und legen Wert darauf, persönliche Momente privat zu halten. In Interviews zeigten sich beide immer wieder nachdenklich über die Herausforderungen ihrer Situation. "Unsere Beziehung ist etwas, das wir schützen und so heilig wie möglich bewahren wollen", erklärte Tom 2023 in einem Gespräch mit The Hollywood Reporter.

ActionPress/ Backgrid Tom Holland und Zendaya im Oktober 2024

Getty Images Zendaya und Tom Holland, Schauspieler

