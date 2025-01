Während Dschungelcamp: ProSieben fährt sein Programm zurück

Seit Jahren gilt das Dschungelcamp als ein Quotenschlager im TV und stiehlt der Konkurrenz häufig die Show. Auch ProSieben fährt laut Quotenmeter zum Start des Dschungelcamps am 24. Januar sein Programm etwas zurück. In der ersten Show-Woche verzichtet der Sender auf Free-TV-Premieren, also sogenannte Erstausstrahlungen. Stattdessen werden bereits gelaufene Filme wiederholt. Auch in der zweiten Woche des Dschungel-Spektakels setzt der Sender auf ein gediegenes TV-Programm. In der gesamten ersten Februar-Woche zeigt ProSieben etliche Clip-Shows.

Unter anderem werden lustige Momente bei den "Comedy Allstars – Meilensteine des Humors", TV Total oder bei "Die Quatsch Comedy-Show" gezeigt. Besonders häufig werden Zusammenfassungen mit verrückten Momenten der Welt ausgestrahlt – so greift der Sender ganze dreimal auf "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" zurück. Außerdem werden zwei Folgen von "Darüber staunt die Welt" in derselben Woche veröffentlicht.

Bis das Dschungelcamp am 9. Februar vorbei ist, greifen die Programmplaner somit auf weniger exklusives Material zurück. Die Quotenkracher behält sich die Produktionsfirma aus Unterföhring für den Zeitraum drumherum vor. So läuft kommenden Samstag die neue Staffel "Das Duell um die Welt" mit Stars wie Felix Kroos und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) an. Letztere wird dann nach Bekanntgabe des Dschungel-Gewinners die Prime-Time auf ProSieben mit GNTM übernehmen. Ab dem 13. Februar hat der Sender vermutlich hohe Erwartungen auf grandiose Quoten – immerhin findet dieses Jahr die Jubiläumsstaffel mit ganzen zwei Folgen pro Woche statt.

Joyn / Steffen Z. Wolff Claudia Obert, Sebastian Puffpaff und Max Suhr bei "TV total – Aber mit Gast" 2024

Joyn/Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Das Duell um die Welt", Januar 2025

