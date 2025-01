Angebliche Verlobung: So gut harmonieren Dua Lipa und Callum

Dua Lipa (29) und Callum Turner (34) sorgen mit aufregenden Neuigkeiten für Schlagzeilen: Laut einer Insiderquelle sollen die Musikerin und der Schauspieler verlobt sein. Das sollen die beiden angeblich während der Feiertage Ende 2024 im Kreise ihrer Familien gefeiert haben. Fans wurden erstmals hellhörig, als Dua auf Social Media ein Foto mit einem auffälligen Ring teilte, was Spekulationen über einen Heiratsantrag auslöste. Offiziell bestätigt haben die Turteltauben die Gerüchte bisher nicht, doch ein Nahestehender verriet dem Magazin Life & Style, wie harmonisch die Beziehung der beiden aktuell ist: "Die beiden sind wie füreinander geschaffen."

Der Informant lobte Callum als "unglaublich liebevollen Partner" und betonte: "Er ist immer da und unterstützt sie. Er reist ihr sogar nach und überrascht sie häufig mit romantischen Gesten." Bereits seit Januar 2024 sind Dua und Callum ein Paar und verbringen seither viel Zeit miteinander. Sie waren damals zum ersten Mal turtelnd bei einer Afterparty des Films "Masters of the Air" gesichtet worden, in dem der Filmstar eine Rolle übernahm. Danach ging alles ziemlich schnell: Schon wenige Monate später teilte das Paar intime Momente in den sozialen Medien und machte seine Beziehung öffentlich.

Zwischen den beiden scheint es auch familiär perfekt zu passen. "Dua ist ihren Geschwistern sehr nahe, und sie alle lieben Callum", behauptete die Quelle weiter. Der Brite soll sich derart schnell in den Kreis ihrer Liebsten eingefügt haben, als hätten die zwei schon immer zusammengehört. Laut der Quelle schätzt Dua besonders Callums offene und schützende Art.

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im Juli 2024

Instagram / dualipa Schauspieler Callum Turner und Sängerin Dua Lipa im Oktober 2024

