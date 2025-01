Fans sind überrascht: Das ist Nikola Glumacs neues Auto

Vor wenigen Wochen hat Nikola Glumac (29) sein Leben in Deutschland aufgegeben und ist zu seiner Partnerin Kim Virginia Hartung (29) nach Dubai ausgewandert. Dort kam er erst einmal bei ihr unter und baut sich jetzt Stück für Stück sein neues Leben auf. Neben einer Wohnung braucht der Reality-TV-Star auch ein Auto – und das hat er jetzt gefunden. Auf Instagram lässt er seine Follower wissen: Sein Traumauto ist ein Nissan Sunny aus dem Baujahr 2024 in der Farbe Weiß! Dabei handelt es sich nicht etwa um eine Sportkarre, sondern um einen recht kleinen, niedlichen Wagen. Seine Fans zeigen sich überrascht. "Krass, hätte ein anderes erwartet. Dieses finde ich megasympathisch", schreiben sie in den Kommentaren und loben ihn auch: "Toll, dass du so bodenständig bist. Ein riesengroßes Kompliment!"

Tatsächlich kommt es richtig gut an. Dabei feiern die Fans des ehemaligen Promis unter Palmen-Stars vor allem seine positive Art und dass er sich selbst über ein normales Auto freuen kann. "Du hast so eine krasse, positive und glückliche Ausstrahlung bekommen, seitdem du in Dubai und auch seitdem du bei Kim bist", freuen sich die User. Allerdings können auch viele das Video nicht ganz für bare Münze nehmen. "Ist das Satire?", fragt einer perplex. Was sie vor allem an der ganzen Sache verwirrt, ist, dass Nikola bei seiner Wohnungssuche anscheinend großen Wert auf eine bestimmte Preisklasse und Luxus legt. Wie er auf seinem Account vor Kurzem festgehalten hat, hat seine Traumwohnung immerhin eine Größe von 100 Quadratmetern und kostet satte 4600 Euro im Monat. Ob er das Apartment bekommt, hat er bisher nicht preisgegeben.

Es scheint, als nehme Nikola sein neues Leben in Dubai wirklich ernst. Dabei hilft es wahrscheinlich, dass er sich in seiner Beziehung mit Kim so sicher fühlt. Immer wieder zeigen die beiden im Netz, wie verliebt sie sind. Dabei lassen die Turteltauben auch öfter mal ihre Zukunftspläne durchblicken – Kim und Nikola wünschen sich nämlich Kinder! Die Influencerin meinte in ihrer Story sogar: "Wenn es für uns bestimmt ist, hätten wir gerne zwei bis drei Kinder." Obwohl sie sich lange nicht sicher gewesen sei, dass sie Mutter sein will, habe die Beziehung zu Nikola ihre Meinung dazu verfestigt. Mit ihm könne sie sich eine eigene Familie vorstellen.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumacs neues Auto, 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

