So viele Kinder wünscht sich Kim Virginia mit Nikola Glumac

Kim Virginia Hartung (29) und ihr Partner Nikola Glumac (28) gehen es in Sachen Beziehung etwas schneller an als andere. Der Realitystar zog noch während ihrer Kennenlernphase für die TV-Bekanntheit nach Dubai und seitdem scheinen sie jede Minute miteinander zu verbringen. Dadurch ließen auch die Gedanken nach gemeinsamem Nachwuchs nicht lange auf sich warten. In ihrer Instagram-Story erzählt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin, wie sie heute zu dem Thema Familienplanung steht: "Wenn es für uns bestimmt ist, hätten wir gerne zwei bis drei Kinder."

Für die 29-Jährige sind diese Gedanken neu. "Ich war mir ehrlich gesagt nie sicher, ob ich überhaupt Kinder will", gesteht die selbst ernannte Reality-TV-Königin. Seit ihrer Beziehung mit Nikola hat sich das allerdings geändert. Kim beschränkt sich dabei nicht nur auf leiblichen Nachwuchs und ist auch Adoption gegenüber offen. "Es gibt genug Kinder auf der Welt, die nicht in der Lebenslotterie gewonnen haben, so wie wir in Deutschland", erklärt die Prominent getrennt-Teilnehmerin auf ihrem Social-Media-Profil.

Das Paar musste sich in den vergangenen Wochen viel mit seinem Kinderwunsch auseinandersetzen. Kurz nach Nikolas Ankunft in Dubai berichteten die beiden nämlich von einem Verhütungsunfall. Obwohl Kim die Pille danach nahm, besteht wohl die Chance, dass sie ein Kind erwartet. "Ob ich schwanger bin oder nicht, kann ich in den nächsten Tagen mitteilen und dann quatschen wir über alles", versprach die Beauty & The Nerd-Siegerin Anfang Januar.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Januar 2025

Anzeige Anzeige