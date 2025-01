Gisele Bündchen schwärmt von idyllischem Leben in Costa Rica

Gisele Bündchen (44), das brasilianische Supermodel, erwartet ihr drittes Kind und könnte nach eigener Aussage kaum glücklicher sein. Es ist das erste gemeinsame Kind mit ihrem Partner Joaquim Valente (35). In Costa Rica, wo Gisele seit über 20 Jahren viel Zeit verbringt und nun auch lebt, zeigte sie sich kürzlich entspannt und strahlend am Strand. Das Paar genießt die letzten Wochen vor der Geburt offenbar in vollen Zügen, und Gisele fühlt sich in ihrer Wahlheimat sichtlich wohl. "Ich besuche das Land seit Jahren und fühle mich hier zu Hause", erklärte sie in einem Interview mit Gala.

Neben der Familienplanung hat Gisele auch andere Projekte, die ihr am Herzen liegen. Derzeit baut sie auf ihrem Anwesen ein Gewächshaus, um Obst und Gemüse selbst anzubauen und ihre Leidenschaft fürs Kochen noch nachhaltiger auszuleben. Ihr gerade veröffentlichtes Kochbuch "Nourish" gibt Einblicke in ihre Leidenschaft fürs einfache, selbstgemachte Essen. Mit Rezepten wie gefrorenem Bananen-Dessert, das Sohn Benjamin (15) besonders liebt, bleibt es unkompliziert und familienfreundlich. Auch Joaquim unterstützt sie in diesem Lebensstil: Der erfolgreiche Jiu-Jitsu-Trainer, mit dem sie seit ihrer Trennung von Tom Brady (47) zusammen ist, bringt nicht nur ihre Augen zum Glänzen. "Er stellt Gisele immer in den Mittelpunkt und nicht seine Karriere", verrät eine Quelle. Eine subtile Anspielung auf ihren Ex-Mann, der zeitlebens mit seinem Football-Ruhm beschäftigt war?

Gisele, die als das bestbezahlte Model der Welt bekannt wurde, betont immer wieder, wie wichtig es ihr sei, aus Erfahrungen Kraft zu schöpfen. Nach ihrer viel beachteten Trennung von Tom Brady hat sie sich auf ihre persönlichen Werte und Hobbys konzentriert. In Costa Rica surft sie leidenschaftlich gerne und beschreibt das Wellenreiten als spirituelles Erlebnis, das sie mit der Natur verbindet. Als Ausgleich so kurz vor der Geburt setzt sie auf abendliche Routinen wie eine Tasse Kamillentee und den Verzicht auf Smartphones. Diese kleinen Rituale helfen ihr, sich zu entspannen und Energie zu tanken – Eigenschaften, die ihr vor allem in der bald beginnenden neuen Lebensphase zugutekommen dürften.

Remy Steiner/Getty Images, MEGA Collage: Gisele Bündchen und Joaquim Valente

MEGA Gisele Bündchen, Januar 2025

