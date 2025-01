Molly-Mae kann ihren Ex Tommy Fury einfach nicht loslassen

Molly-Mae Hague (25) trennte sich im vergangenen Jahr nach rund fünf Jahren Beziehung von Tommy Fury (25). Das Liebes-Aus des einstigen Traumpaares, das sich in der britischen Version von Love Island kennenlernte, bedeutet allerdings nicht, dass die Influencerin nicht trotzdem noch an ihrem Ex-Verlobten hängt und ihre Gefühle nicht mehr existieren. "Molly und Tommy haben eine unzertrennliche Bindung und sie liebt ihn immer noch", erklärte ein Insider jetzt gegenüber Mirror und ergänzte: "Sie ist ein sehr liebevoller Mensch und wird immer für Tommy da sein und ihn unterstützen wollen. Sie würde ihn niemals im Stich lassen."

Die 25-Jährige habe bis zum Ende geglaubt, ihre Beziehung zu dem Boxer sei für die Ewigkeit bestimmt – weshalb sie überhaupt nicht damit rechnete, dass sie sich jemals trennen würden. "Ihre Liebe zu ihm ist nicht erloschen und natürlich denkt sie auch an Bambi. Ein Kind zu haben bedeutet, dass sie immer miteinander verbunden sein werden", führte die Quelle weiter aus. Darüber hinaus gab auch Molly-Mae zu, immer noch etwas für Tommy zu empfinden. "Ich habe mich nicht von ihm getrennt, weil ich ihn nicht mehr liebe, sondern weil er mir keine andere Wahl gelassen hat", erklärte sie unter Tränen in ihrer Doku "Molly-Mae: Behind It All".

Tommy meldete sich ebenso vor wenigen Tagen zu Wort. In einem Interview mit Men's Health sprach er erstmals offen über die Hintergründe ihrer Trennung und betonte dabei, dass seine Alkoholsucht der Auslöser für das Aus gewesen sei. Der Sportler habe sich 2019 eine Boxverletzung zugezogen, bei der alle Bänder seiner Hand rissen – woraufhin er vermehrt zum Alkohol griff. "Ich konnte nicht mehr der Partner sein, der ich sein wollte", schilderte er und machte deutlich, jegliche Gerüchte um seine angebliche Untreue seien "vollkommener Blödsinn".

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague im Dezember 2021

Anzeige Anzeige