Prinzessin Kate genießt Skiurlaub in den Alpen mit Familie

Prinzessin Kate (43), ihr Mann Prinz William (42) und ihre drei Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6) genossen rund um den Jahreswechsel einen erholsamen Skiurlaub in den französischen Alpen. Die Familie reiste kurz nach Weihnachten von ihrem Anwesen auf dem Sandringham Estate ab und verbrachte mehrere Tage in Courchevel. Begleitet wurden sie von Mitgliedern der Middleton-Familie, darunter Kates Bruder James Middleton (37) und dessen Frau Alizée. Gemeinsam kehrten sie in ein beliebtes Bergrestaurant ein, wo sie heiße Getränke und eine Mahlzeit in der entspannten Atmosphäre des Lokals mit Blick auf das beeindruckende Panorama genossen.

Laut Mitarbeitern des Restaurants schien die Familie die Auszeit in der Einsamkeit der Berge sehr zu genießen. Ein Beobachter erzählte Mail on Sunday: "Es war schön zu sehen, wie Kate sich entspannte und Zeit mit ihrer Familie verbrachte. Sie wirkten wie eine ganz normale englische Familie und viele Leute erkannten sie nicht." Ihm zufolge kommt Kate bereits seit einigen Jahren regelmäßig mit ihrer Familie zu Besuch. Auch ihre Schwester Pippa Middleton (41) wird angeblich häufig in der Gegend gesehen.

Abseits der Piste nahm Kate Anfang Januar ihren ersten öffentlichen Termin des neuen Jahres wahr. Die Prinzessin von Wales besuchte das Royal Marsden Hospital, wo sie dem Personal für die Pflege und Unterstützung während der Behandlung ihrer Krebserkrankung dankte. Kurz darauf erklärte sie auf Instagram, sich nun in Remission zu befinden. "Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich bleibe auf die Erholung fokussiert. Wie jeder, der eine Krebsdiagnose erlebt hat, weiß, braucht es Zeit, um sich an ein neues Normal zu gewöhnen. Ich freue mich jedoch auf ein erfülltes Jahr. Es gibt viel, worauf man sich freuen kann", betonte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei einem Ski-Event 2018 in Oslo

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige