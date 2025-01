Romina Palm war sich sicher, dass sie einen Jungen bekommt

Romina Palm (25) erwartet ihr erstes Kind. Gemeinsam mit ihrem Partner Christian Wolf bekommt die Influencerin ein Mädchen. Auf Instagram verriet die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin nun, dass sie intuitiv dachte, sie erwarte einen Jungen: "Mein Bauchgefühl hat mich total hops genommen! Ich war zu 100 Prozent davon überzeugt, dass es ein Junge wird. Ich dachte, die mütterlichen Instinkte können nicht falsch sein. Tja, falsch gedacht."

Bereits Anfang Dezember gaben Romina und Christian das Geschlecht ihres Babys bekannt. Auf ihren Accounts posteten die Influencer ein Ultraschallfoto ihres ungeborenen Kindes. Darauf steht handgeschrieben: "Unser Mädchen." Somit stand fest, dass sich Christian nach seinem Sohn Noah nun über eine kleine Prinzessin freuen kann.

In einem gemeinsamen YouTube-Video plauderte das Paar zuvor über seine Wünsche, was das Babygeschlecht anbelangt. "Also Christian ist ja so, der wünscht sich ja schon seit Tag null [...] einen Jungen", erzählte Romina. Der Unternehmer ergänzte, dass er sich mit seiner Partnerin eine ganze Rasselbande vorstellen könnte: "Fünf Jungs" würde er am liebsten haben.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Dezember 2024

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im November 2024

