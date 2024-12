Romina Palm und Christian Wolf verraten das Babygeschlecht

Romina Palm (25) und Christian Wolf gewähren ihren Fans weitere Einblicke in ihre Reise zum Babyglück! Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der Unternehmer verraten jetzt auf ihren Instagram-Accounts, ob sie sich auf einen kleinen Sohn oder auf eine kleine Tochter freuen dürfen. Sie veröffentlichen einen Schnappschuss, auf dem ein Ultraschallfoto ihres ungeborenen Schatzes zu sehen ist. Darauf steht: "Unser Mädchen." Romina und Christian bekommen also eine Tochter.

Und wie sieht es in Sachen Namen aus? Bereits Mitte November erklärte die Mama in spe auf der Social-Media-Plattform, dass sie sich schon viele Gedanken zu dem Thema gemacht habe. "Ich würde ganz leise, aber stolz behaupten, dass wir einen gefunden haben. Stand jetzt. In den bin ich total verliebt – wirklich sehr", betonte sie. Allerdings habe sie sich zu diesem Zeitpunkt Namen für einen Sohn überlegt. Auf einen Mädchennamen habe sie sich da noch nicht festgelegt.

Romina führte vor Christian bereits eine Beziehung in der Öffentlichkeit. Die Influencerin ging mit Giovanni Zarrellas (46) kleinem Bruder Stefano Zarrella (33) durchs Leben. Anfang 2023 zerbrach ihre Liebe aber. Auch Christian sorgte mit seiner vorherigen Beziehung für einige Schlagzeilen. Mit seiner Ex Antonia Elena hat er bereits ein Kind – den kleinen Sohnemann namens Noah Leon.

Instagram / rominapalm Ultraschall von Christian Wolf und Romina Palms Baby

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, Social-Media-Stars

