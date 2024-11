So half Krebserkrankung Sarah Ferguson bei ihrer Essstörung

Sarah Ferguson (65) offenbarte vor einigen Tagen in einem Interview mit Hello!, dass ihre Krebserkrankung ihr half, ihre Essstörung zu bekämpfen. Die Herzogin von York litt 53 Jahre lang an der Krankheit. Als Auslöser nannte sie die Trennung ihrer Eltern, für die sich die damals erst Zwölfjährige selbst beschuldigte. "Also habe ich gegessen, um meine Gefühle zu kompensieren“, erklärte Sarah. Die Essanfälle spendeten ihr erst Trost, nach den Attacken überkamen sie Schuldgefühle. Sarah befand sich in einem Teufelskreis, aus dem sie es endlich geschafft hat. Der Grund: Durch ihre Krebserkrankung lernte Sarah ihr eigenes Leben wertzuschätzen, wodurch sich ihre Beziehung zum Essen verbesserte. "Es geschah einfach, weil ich merkte, dass ich aß, anstatt zu leben", erklärte die Ex-Frau von Prinz Andrew (64).

Sarah, auch unter ihrem Spitznamen Fergie bekannt, erkrankte 2023 an Brustkrebs. Die 65-Jährige musste sich im vergangenen Jahr einer Mastektomie und einer rekonstruktiven Operation unterziehen. Sechs Monate später folgte der nächste Schock: Sarah bekam die Diagnose Hautkrebs. "Es war eine schwierige Zeit, und ich bin noch nicht über den Berg", erzählte die Herzogin von York vor wenigen Wochen gegenüber The Sun. Seit ihrer Diagnose teilt sie ihre persönlichen Erfahrungen, um anderen Betroffenen zu helfen und verdeutlicht, wie wichtig Vorsorge-Untersuchungen sind. So besuchte sie im Oktober das Event Lady Garden Foundation Lunches, welches das Bewusstsein für gynäkologische Krebsarten schärft und über diese aufklärt.

Eine Stütze für Sarah ist ihre Familie, darunter ihre Tochter Prinzessin Eugenie (34). Diese hat erst im Mai des vergangenen Jahres ihren zweiten Sohn namens Ernest Brooksbank (1) zur Welt gebracht. Großmutter zu sein bereichert Fergies Leben und gibt ihr eine Bestimmung. "Ich bin eine toughe Großmutter", sagte die 65-Jährige im Sunday Telegraph über sich selbst. Mittlerweile ist die Herzogin stolze Großmutter von drei Enkeln, das Enkelkind Nummer vier ist bereits auf dem Weg: Sarahs älteste Tochter Prinzessin Beatrice (36) und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (40) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson bei der amfAR-Gala 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Sarah Ferguson mit ihrem Enkel Ernest