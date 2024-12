Die "Temptation Island"-Verführerin Siria erwartet ein Baby

Süße Nachrichten von Siria Longo: Die ehemalige Temptation Island-Verführerin erwartet Nachwuchs! Ihre Schwangerschaft verkündet Siria nun auf Instagram. Dort postet sie einen kurzen Clip, in dem sie und ihr Partner Alessio winzig kleine Babysöckchen in die Kamera halten, und schreibt dazu: "1 + 1 = 3". Die Influencerin fügt hinzu: "Mama und Papa freuen sich so auf dich."

Für die stolze Mama in spe ist es ihr erster Nachwuchs. Die süße Baby-News kommt überraschend – immerhin ist Siria noch gar nicht so lange mit ihrem neuen Freund zusammen. Erst im Juni machte sie ihr Liebesglück mit dem Schweizer Bachelorette-Teilnehmer in den sozialen Medien öffentlich. Die schöne Brünette teilte dort einen Schnappschuss mit dem neuen Mann in ihrem Leben. "Liebe ist, immer einen Weg zu finden und nie aufzugeben", schwärmte sie zudem.

Seither scheinen die werdenden Eltern ein Herz und eine Seele zu sein. Immer wieder postet Siria süße Fotos im Netz, die sie und ihren Freund beispielsweise beim Knutschen zeigen. Und auch in Sachen Job läuft es bei der Content-Creatorin – gemeinsam mit Reality-TV-Kollegen wie Zoe Saip (25) wirkte sie zuletzt an "Match in Paradise" mit, der ersten Dating-Reality-Show Österreichs.

Instagram / siriapl Siria Longo mit ihrem Freund, Juni 2024

Instagram / siriapl Alessio und Siria, Influencer

