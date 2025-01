Shermine Shahrivar postet ein altes Partyfoto mit Joko

Ein Foto von Joko Winterscheidt (46) sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Auf Instagram teilte Model Shermine Shahrivar (42) eine Bildergalerie mit Momenten vergangener Partys, darunter auch ein Schnappschuss mit dem Moderator. Das Bild zeigt Joko mit einem Glas in der Hand und leicht geröteten Augen, während Shermine sich vertraut an ihn lehnt. Wann genau das Bild entstanden ist, verriet die 42-Jährige jedoch nicht. Sie beschrieb die Galerie lediglich mit den Worten "15 Jahre Erinnerungen, aufgenommen von Fotograf Maxime Ballesteros".

Shermine und der Moderator verbindet offenbar ein lockeres und freundschaftliches Verhältnis, das bisher allerdings keine öffentliche Beachtung gefunden hatte. Die ehemalige Miss Europe von 2005 gibt mit den veröffentlichten Fotos Einblicke in ihr früheres Leben, das sie auf glamourösen Partys und roten Teppichen verbrachte. Neben Joko tauchen auf den Fotos auch andere prominente Gesichter, darunter auch Designer Michael Michalsky (57), auf. Ein weiteres Bild zeigt Shermines Tochter Aurelia Dahlia als Baby. Ein durchaus abwechslungsreicher Rückblick.

Joko, der normalerweise für seine gemeinsamen Auftritte mit Kollegen wie Matthias Schweighöfer (43) oder Klaas Heufer-Umlauf (41) bekannt ist, zeigt sich in der Öffentlichkeit nur selten an der Seite von Frauen – abgesehen von seiner Lebensgefährtin. Shermine, die in der Vergangenheit unter anderem mit Schauspieler Thomas Kretschmann (62) liiert war, lebt heute vor allem für ihre Familie. Trotz ihrer mittlerweile ruhigeren Lebensweise genießt sie es offensichtlich, ab und an auf ihr aufregendes früheres Leben zurückzublicken.

Getty Images Shermine Shahrivar beim Bambi, November 2018

Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

