Kristen Stewart bereut ihre Rolle in "3 Engel für Charlie"

Kristen Stewart (34), bekannt aus der "Twilight"-Saga, hat in einem Interview mit Variety eine überraschende Aussage über einen der Filme gemacht, an denen sie mitwirkt hat. Die Schauspielerin enthüllte, dass sie es "gehasst" habe, an der 2019 erschienenen Neuverfilmung von "3 Engel für Charlie" mitzuwirken. Die Action-Komödie, bei der Elizabeth Banks (50) Regie führte, war weder beim Publikum noch an den Kinokassen ein großer Erfolg. Trotz eines Budgets von 50 Millionen US-Dollar (ca. 47 Millionen Euro) spielte der Film weltweit nur 73 Millionen US-Dollar (ca. 69 Millionen Euro) ein. Kristen erklärte, dass die Produktion für sie schwierig war und dass sie vor allem das ursprüngliche Trio aus Cameron Diaz (52), Drew Barrymore (49) und Lucy Liu (56) sehr bewundere: "An diese drei kommt man einfach nicht heran."

Während des Interviews wurde Kristen auf eine ihrer Filmzeilen aus der Anfangssequenz angesprochen: "Wusstet ihr, dass Männer sieben Sekunden länger dafür brauchen, Frauen als Bedrohung wahrzunehmen als Männer?" Sie erinnerte sich daran und kommentierte: "Das war damals ein ziemlicher Zungenbrecher. Wir wollten den Film mit einer starken Botschaft starten, was damals auch eine gute Idee war." Trotz der ambitionierten Neuausrichtung des Stoffes konnte das Reboot weder die Fans der Originalfilme noch ein breiteres Publikum überzeugen – dies frustrierte die Schauspielerin offenbar zusätzlich.

Für Kristen Stewart war die Arbeit an "3 Engel für Charlie" ein Versuch, nach einer längeren Phase im Independent-Kino wieder im Blockbuster-Bereich Fuß zu fassen. Nach ihrer weltweit bekannten Rolle als Bella Swan in der "Twilight"-Reihe widmete sich der Hollywood-Star vor allem anspruchsvolleren Rollen in Filmen wie "Clouds of Sils Maria" und "Personal Shopper", für die sie von Kritikern viel Lob erhielt. Abseits des Rampenlichts ist die Schauspielerin für ihre Offenheit und Authentizität bekannt. Ihr Engagement für LGBTQ+-Themen und ihr unverkrampfter Umgang mit ihrer Sexualität haben sie für viele zu einer inspirierenden Persönlichkeit gemacht.

United Archives GmbH / ActionPress Lucy Liu, Cameron Diaz und Drew Barrymore in "3 Engel für Charlie"

Action Press Ella Balinska, Kristen Stewart und Naomi Scott im Film "3 Engel für Charlie" (2019)

