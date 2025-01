Viele Eigenschaften: Kevin Costner wäre perfekt für J.Lo

Seit ihrem Treffen im Ski-Ort Aspen wird über eine Romanze zwischen Kevin Costner (70) und Jennifer Lopez (55) spekuliert. Auch wenn bislang nicht klar ist, ob wirklich mehr zwischen ihnen läuft – für die Sängerin wäre der Schauspieler wohl ein guter Fang! Ein Insider verriet gegenüber Star, dass er angeblich viele Eigenschaften besitzt, die J.Lo in einem möglichen Partner schätzt. "Kevin ist unglaublich erfolgreich und genießt riesigen Respekt in der Filmbranche", erklärte die Quelle. Auch, dass ihr Ex-Mann Ben Affleck (52) ein großer Fan des "Yellowstone"-Stars ist, "gefalle J.Lo definitiv". Ob sie ihrem Verflossenen mit Kevin also auch eins auswischen will?

Ob sich zwischen der "On The Floor"-Interpretin und der Filmlegende wirklich etwas anbahnt, wird sich zeigen. Aktuell sollen sich die beiden allerdings immer weiter annähern. "Nachdem sie zusammen in Aspen waren, hat er ihr einen riesigen Strauß ihrer Lieblingsblumen mit einer kleinen handgeschriebenen Notiz und einer Flasche Champagner geschickt", gab ein Promi-Kenner gegenüber Closer preis. Das scheint J.Lo wohl sehr gefallen zu haben, denn seitdem haben sie angeblich so gut wie jeden Tag Kontakt miteinander gehabt: "Der Plan ist, sich in den nächsten Wochen zum Abendessen zu treffen."

Neben ihrer Arbeit in der Filmbranche haben die 55-Jährige und der siebenfache Vater auf jeden Fall noch etwas gemeinsam: Beide sind frisch geschieden! Kevin trennte sich 2023 von seiner zweiten Ehefrau Christine Baumgartner (50), was in einem monatelangen Rosenkrieg endete – seit Februar 2024 sind die zwei offiziell geschieden. Jennifer reichte vergangenes Jahr die Scheidung von Ben ein, mit dem sie erst 2021 ihr großes Liebescomeback gefeiert hatte und ein Jahr später das Jawort gab.

Getty Images Jennifer Lopez im Januar 2025

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

