Jennifer Lopez und Kevin Costner stehen täglich in Kontakt

Ende Dezember wurden Jennifer Lopez (55) und Kevin Costner (69) gemeinsam im Luxusurlaub in Aspen erwischt. Die Ex-Partnerin von Ben Affleck (52) und der Schauspieler scheinen sich dabei sehr gut verstanden zu haben, denn wie eine Quelle gegenüber Closer berichtet, bandeln die beiden seit diesem Treffen miteinander an. "Im Moment stehen die Dinge noch ganz am Anfang, aber nachdem sie zusammen in Aspen waren, hat er ihr einen riesigen Strauß ihrer Lieblingsblumen mit einer kleinen handgeschriebenen Notiz und einer Flasche Champagner geschickt", plaudert der Insider nun aus und fügt hinzu: "Seitdem haben sie so gut wie jeden Tag miteinander geredet, und der Plan ist, sich in den nächsten Wochen zum Abendessen zu treffen."

Nachdem J.Lo an ihrem zweiten Hochzeitstag die Scheidung von Ben eingereicht hatte, scheint sie nun nach vorne zu blicken. Kevin passt dabei laut dem Informanten genau in das Beuteschema der Sängerin: "Er ist unglaublich erfolgreich und er ist jemand, der in der Branche und unter seinen Kollegen großen Respekt genießt. Ihn an ihrer Seite zu haben, wäre ein großes Statement – und es schadet auch nicht, dass Ben immer sehr positiv über Kevin gesprochen hat."

Der "Yellowstone"-Darsteller ist selbst noch relativ frisch als Single unterwegs. Anfang 2024 wurde seine Scheidung von Christine Baumgartner (50) offiziell. Nach den 18 gemeinsamen Jahren war es für Kevin schwer, die Trennung zu akzeptieren. "Das ist ein niederschmetternder Moment. Es ist schwer und es tut weh", gab er zu, als er bei "CBS Mornings" zu Gast war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner im März 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige