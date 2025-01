Wie Dana Feist: So stellt sich Wilson seine Traumfrau vor

Wilson Coenen suchte schon bei Are You The One? und Love Island VIP nach der großen Liebe – bisher jedoch vergebens. Im exklusiven Interview mit Promiflash macht der Realitystar jetzt deutlich, dass er eine genaue Vorstellung von seiner zukünftigen Partnerin hat – und gibt dabei den Hinweis, mit Dana Feist schon seine Traumfrau gefunden zu haben. Zumindest was das Äußerliche angeht. "Optisch: klein, braunhaarig, hübsch, attraktiv – Dana", verdeutlicht er.

Es ist allerdings nicht nur die Optik, die Wilson wichtig ist. Wie er weiter ausführt, legt der Tätowierer viel Wert darauf, dass die Frau an seiner Seite einen loyalen Charakter hat. "Ehrlich und treu, in jeglicher Hinsicht. Also, dass sie zu mir steht, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir eine richtige Partnerschaft haben, also stark in jeder Hinsicht füreinander agieren", betont die TV-Bekanntheit gegenüber Promiflash.

Was zwischen Wilson und der Ex-Freundin von Gigi Birofio (25) tatsächlich läuft, bleibt aber weiterhin ungeklärt. Fans spekulieren bereits seit einigen Monaten, dass die beiden ein Paar sind – und auch bei Germany Shore kamen sie sich ganz schön nahe. Ihre "kleine Lovestory" führte sogar dazu, dass der ehemalige Datingshow-Kandidat gemeinsam mit Dana aus der Party-WG auszog. "Ich habe mich dazu entschieden, mit ihr die Villa zu verlassen. Mich hat nichts mehr hier gehalten", erklärte er in einem Instagram-Video.

Anzeige Anzeige

TikTok / missfst Dana Feist und Wilson Coenen im Januar 2025

Anzeige Anzeige

TikTok / wilson Wilson Coenen und Dana Feist im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige