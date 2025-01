Amy Schumer und ihr Sohn werden beim Schneemannbauen kreativ

Amy Schumer (43) hat am Wochenende ihren Instagram-Fans einen humorvollen Einblick in ihren Alltag als Mutter gegeben. Gemeinsam mit ihrem fünfjährigen Sohn Gene hat die Komikerin einen Schneemann gebaut – allerdings auf unkonventionelle Weise. Die beiden entschieden kurzerhand, den Schneemann direkt in den Schnee zu formen, statt ihn wie üblich zu bauen. Das Ergebnis: Ein "in den Boden gegrabener" Schneemann mit allen klassischen Details wie einer Karottennase, einem roten Hut und einer Sonnenbrille. "Gute Mütter finden Abkürzungen", scherzte Amy zu dem Bild, auf dem sie lächelnd mit ihrem Sohn posierte.

Die "Trainwreck"-Darstellerin, die ihren Sohn mit Ehemann Chris Fischer großzieht, bringt ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihr Familienleben zum Lachen. Im Oktober sorgte sie mit einem Video über eine Fehlbestellung zu Halloween für Aufsehen. Sie hatte für Gene ein Vogelkostüm bestellt, bekam jedoch versehentlich eine gigantische Erwachsenen-Maskottchenmaske. Mit ihrem typischen Humor erklärte sie dabei, dass sie trotzdem eine "kompetente Mutter" sei und sie sich auch als Homeschooling-Lehrkraft eignen würde. Diese Art von selbstironischem Humor ist es, die Amy auch in ihre beruflichen Projekte gerne einbringt.

Als Komikerin versucht Amy immer, ihrem Umfeld ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern – selbst wurde sie aber schon Opfer von fiesen Hatern. Unter anderem musste die 43-Jährige 2016 einen Shitstorm über sich ergehen lassen, nachdem bekannt wurde, dass man ihr die Rolle der Barbie angeboten hatte. Das ließ Amy jedoch nicht unkommentiert. "Ich meine, welche Frau hat jemals ihren Mund aufgemacht und wurde nicht in Stücke gerissen?", äußerte sie sich im Podcast "Not Skinny But Not Fat".

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Schumer, Komikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Schumer bei der Met Gala 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige