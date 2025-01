Bitter: "Love Is Blind: Germany"-Jen rechnet mit Marcel ab

Bei Love Is Blind: Germany reichte die Verbindung zwischen den Kandidaten Jen und Marcel nicht aus, um den Gang vor den Altar zu wagen. Bereits vor den Hochzeitszeremonien zogen sie einen Schlussstrich und gingen getrennte Wege. Nun trafen sie beim Wiedersehen der Sendung erstmals wieder aufeinander. Dort geht Jen mit ihrem Ex-Verlobten ins Gericht und erklärt, dass sie sich von ihm nicht akzeptiert und angenommen gefühlt habe. "Ich durfte nicht so sein, wie ich bin", wirft die 31-Jährige Marcel vor. Ihr zufolge habe sie sich von Anfang an in den Pods so gezeigt, wie sie wirklich ist. Daher könne sie nicht verstehen, warum sich Marcel trotz ihrer Unterschiede verloben wollte. "Ich verstehe einfach nicht, wieso du mich ausgesucht hast", fragt Jen den Kölner.

Trotz der unterschiedlichen Bedürfnisse des heutigen Ex-Paares habe Marcel nicht von der Beziehung ablassen wollen. "Es waren halt einfach Gefühle da und das hat mich auch darin gehalten", begründet der 36-Jährige seine Entscheidung. Er habe das Experiment aus Angst, Jen zu verlieren, nicht abgebrochen. Obwohl die Beziehung letztendlich scheiterte, bereue der Marketingmanager die Erfahrung nicht, da er daraus viel mitnehmen habe können: "Was ich wahrgenommen habe, ist, dass ich leider auch aus vergangener Erfahrung eher in einer toxischen Verbindung bleibe, als in keiner Verbindung zu sein." Auch Jen konnte aus dem Ganzen etwas lernen. "Ich muss mich nicht klein machen, ich darf für mich einstehen, ich muss für mich einstehen und das ist auch gut so", macht sie deutlich.

Jen war es auch, die schließlich die Trennung einleitete. Sie zweifelte an der Beziehung und wollte Klarheit von ihrem damaligen Verlobten. "Es ist nicht so, dass die Zeit, die wir miteinander verbringen, uns guttut. Im Gegenteil", stellte sie gegenüber Marcel fest, doch dieser reagierte wenig darauf. "Was machen wir hier, Marcel? [...] Willst du jetzt eine Woche lang so weitermachen? Das ist todestoxisch für mich. Dann treffe ich die Entscheidung und sage, nein, das machen wir nicht", bestimmte Jen, woraufhin Marcel sich ihr anschloss.

Netflix Marcel, "Love is Blind Germany"-Kandidat

Netflix Jen, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

