Kurz vor Hochzeit: Dieses "Love Is Blind"-Paar trennt sich

In der achten und vorletzten Folge von Love Is Blind: Germany geht es ans Eingemachte: Der Hochzeitstag nähert sich! Mittlerweile haben sich von den verkuppelten Pärchen mehrere getrennt, doch nun steht es auch um Jen und Marcel Braun nicht gut. Während eines Besuchs in Mainz, wo Jens Mutter wohnt, rückt die Brünette endlich mit der Sprache heraus: Sie sieht keinen Grund dafür, Marcel ihrer Mutter vorzustellen, denn sie zweifelt zu sehr an der Beziehung. "Es ist nicht so, dass die Zeit, die wir miteinander verbringen, uns guttut. Im Gegenteil", findet Jen. Marcel scheint wie erstarrt und sagt zu diesem Statement relativ wenig. Letztendlich zieht Jen den Schlussstrich. "Was machen wir hier, Marcel? [...] Willst du jetzt eine Woche lang so weitermachen? Das ist todestoxisch für mich. Dann treffe ich die Entscheidung und sage, nein, das machen wir nicht", entscheidet die Berlinerin, woraufhin Marcel nur zustimmen kann. Damit ist die Beziehung der beiden beendet.

Doch was genau ist zwischen den beiden schiefgelaufen? In den Pods schienen die beiden noch so perfekt füreinander zu sein. Nachdem sie sich verlobt hatten und mit den anderen Pärchen in die Flitterwochen fliegen durften, fing die schöne Fassade allerdings an, zu bröckeln. Jen hat eine sehr laute Persönlichkeit – Marcel ist eher ruhig unterwegs. Wenn sie viel redet, schweigt er. Diese Gegensätze scheinen auch zum Ende ihrer Beziehung geführt zu haben. Wie Jen in Folge acht erklärt, hat sie das Gefühl, dass Marcel nicht mit ihr kommuniziere. Die Stimmung in ihrer geteilten Wohnung sei für sie "nicht auszuhalten". Marcel versteht Jen da nicht so gut: Er kommuniziere andauernd mit ihr und stelle ihr ständig Fragen über ihr Leben. Offensichtlich ist das aber nicht das, was Jen braucht.

Mit dem Liebes-Aus zwischen Jen und Marcel bleiben nur drei Pärchen, die in Folge neun vor den Altar treten werden. Doch auch bei ihnen steht noch nicht fest, ob sie sich wirklich das Jawort geben werden. Hanni und Daniel verlobten sich bereits in der ersten Folge, doch die Influencerin scheint zuletzt unsicher in ihren Gefühlen für den Frankfurter. Kandidat Ilias und seine Partnerin Alina scheinen gut aufeinander abgestimmt zu sein, doch Ilias turtelt immer mal wieder mit Mitstreiterin Hanni herum – das sorgte bereits für Komplikationen zwischen den beiden. Bei Sally und Medina läuft wohl ebenfalls nicht alles rund – sie streiten sich öfter mal.

Instagram / jenxxxo Jen von "Love Is Blind: Germany", November 2024

Instagram / marcelbraun_ "Love Is Blind: Germany"-Kandidat Marcel Braun

