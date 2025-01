In 90 Tagen: Jannik Kontalis möchte zwölf Kilogramm abnehmen

Jannik Kontalis hat sich ein Ziel gesetzt: Der Realitystar möchte den überschüssigen Kilos den Kampf ansagen! Auf Instagram beichtet der einstige Make Love, Fake Love-Teilnehmer nun, dass er in den vergangenen Monaten ein wenig zugelegt hat. "In den letzten Monaten habe ich mich extrem gehen lassen und bin absolut unzufrieden mit mir selbst", gibt der Partner von Yeliz Koc (31) zu. Die Kombination seines biologischen Alters, das aktuell bei 38 Jahren liegt, und sein Körperfettanteil von 21,4 Prozent haben ihn laut eigener Aussage dazu gebracht, etwas ändern zu wollen. "Ich möchte von 90 Kilogramm auf 78 Kilogramm runter und das in nur 90 Tagen", erklärt Jannik.

Seite letzte Sporteinheit habe Jannik am 14. November absolviert und seitdem "nur noch gegessen" und "faul auf der Couch" rumgelegen. Im Rahmen einer Fragerunde wollte ein interessierter Fan ganz genau wissen, wieso der Ex von Gerda Lewis (32) auf einmal so viel an Gewicht zugelegt hat. Grund dafür ist offenbar auch seine neue Beziehung: "Wohlstand nennt man das. Nein, Quatsch. [...] Ich fühle mich echt nicht wohl aktuell. Habe einfach die Zeit mit Yeliz genossen und gegessen, was ich wollte."

Janniks – in seinen Augen – überschüssige Kilos sprechen eigentlich nur dafür, wie glücklich er mit Yeliz ist. Auch die regelmäßigen Liebesbekundungen auf Social Media bestätigen diese Annahme. Anfang des Jahres teilte Yeliz ein Foto von Jannik, Tochter Snow und sich, zu dem sie schrieb: "Du bist mein Lieblingsgefühl." In der Instagram-Kommentarspalte hinterließ der Prominent getrennt-Teilnehmer seiner Partnerin und dessen Kind eine niedliche Botschaft, in der er sie als seine "zwei Lieblingsmenschen" betitelte.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Juli 2023

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

