Yeliz Koc und Jannik Kontalis machen sich Liebesbekundungen

Die Beziehung zwischen Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis glich ziemlich lange einem einzigen Chaos – doch das scheint nun hinter den beiden Reality-TV-Stars zu liegen. Seit wenigen Tagen sind sie offiziell wieder ein Paar und lassen seitdem die ganze Welt an ihrem Glück teilhaben. Ein aktuelles Foto auf Instagram zeigt die beiden zusammen mit Yeliz' Tochter Snow. Dazu schreibt Yeliz: "Du bist mein Lieblingsgefühl" und fügt ein Liebesbrief-Emoji hinzu. Jannik kommentiert auch gleich darauf und bezeichnet seine Partnerin und deren Sprössling als seine "zwei Lieblingsmenschen".

Die wieder aufgeblühte Romanze der beiden kommt bei den Fans des ehemaligen Make Love, Fake Love-Paares mehr oder weniger gut an. Einige finden es "peinlich" und raten der Love Island V.I.P.-Teilnehmerin, "auf sich aufzupassen". Sie glauben, es wäre nicht gut für sie, wieder zu ihrem Ex zurückzukriechen. Doch der Großteil freut sich für die beiden. "Manchmal muss man falsch abbiegen, um zu wissen, was man will. Ich freue mich, dass ihr wieder zueinandergefunden habt", schreibt ein User, während ein anderer entzückt meint: "Yeliz passt einfach so perfekt zu ihm und er zu ihr. Es kommt immer das zusammen, was zusammengehört!"

Im April 2023 hatten Yeliz und Jannik sich nach einer kurzen, aber intensiven Beziehung getrennt. Es folgte ein kleiner Rosenkrieg und schließlich der Kontaktabbruch. Im vergangenen Herbst drehten sie dann gemeinsam Prominent getrennt – dadurch verbrachten sie wieder viel Zeit miteinander, und es flogen erneut die Funken. Wochen vor ihrem großen offiziellen Liebescomeback haben sie ihre Beziehung im Netz mit süßen Videos und zweideutigen Postings angeteasert. Mittlerweile zeigen sie sich offensichtlich ganz offen als Paar: Vor einigen Tagen teilte Jannik sogar ein Video auf seinem eigenen Account, in dem die beiden turtelnd in einem Bett liegen!

Hauter,Katrin / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc im Januar 2025

