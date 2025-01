Ehe mit Ben: J.Lo fühlte sich von Jennifer Garner "bedroht"

Seit April vergangenen Jahres ist die Bennifer-Lovestory nach nur zwei Jahren Ehe Geschichte: Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) sollen Berichten zufolge während ihrer Ehe immer wieder Spannungen wegen Bens Ex-Frau Jennifer Garner (52) erlebt haben. Ein Insider behauptete nun gegenüber OK! Magazin, dass sich J.Lo "fast die gesamte Ehe über von Jennifer Garner bedroht gefühlt" habe. Besonders Bens Angewohnheit, in Streitigkeiten mit J.Lo regelmäßig Rat bei seiner Ex zu suchen, sei ein großer Störfaktor in ihrer Beziehung gewesen: "Das machte sie wahnsinnig", erinnerte sich die Quelle. Die beiden Schauspieler verbinden ihre drei gemeinsamen Kinder, Violet (19), Fin (15) und Samuel (12), weshalb die beiden häufig in Kontakt standen.

Laut dem Insider sei Ben einfach besonders entspannt, wenn er Zeit mit Jennifer und ihren gemeinsamen Kindern verbringt, ohne den Druck eines Patchwork-Dramas: "Er kann er selbst sein, es gibt keine Spannungen." Zuletzt wurden die beiden Ex-Partner etwa bei gemeinsamen Feiertagsaktivitäten gesichtet, darunter ein Einsatz beim Verteilen von Mahlzeiten an Bedürftige in Los Angeles oder gemeinsame Weihnachten. Eine Quelle erklärte, dies geschehe "alles für die Kinder", da die "30 über Nacht"-Bekanntheit großen Wert darauf lege, während der Feiertage familiäre Normalität zu wahren. "Jetzt, wo Ben wieder zu seiner alten Routine zurückfindet, fühlt er sich gut", beteuerte eine weitere Quelle gegenüber Star. Erlebnisse wie diese sorgen offenbar dafür, dass Ben trotz seiner Herausforderungen nach der Trennung wieder klare Strukturen im Leben hat.

Jennifer soll indes wenig Interesse haben, weiterhin Kontakt zu J.Lo zu pflegen: "Jen möchte nicht mehr mit J.Lo kommunizieren, es sei denn, es geht um die Kinder", resümierte ein weiterer Insider gegenüber Daily Mail. Ebenso habe sie in der Vergangenheit versucht, zwischen der "Jenny From the Block"-Interpretin und Ben zu vermitteln, was ihr Umfeld kritisch sieht. Die Quelle ist sich sicher: "Ihre Freunde meinen, sie hätte sich nicht so sehr darauf einlassen sollen, J.Lo zu helfen, ihre Ehe mit Ben zu reparieren." Ihre Hilfsbereitschaft könnte Jen selbst belastet haben, da alte Konflikte aus ihrer eigenen Ehe mit Ben wieder hochkamen. Trotzdem scheinen beide Frauen den Fokus inzwischen vollständig auf ihre jeweiligen Familien gelegt zu haben. Während sich J.Lo vermehrt auf ihre Karriere und ihr Leben mit ihren eigenen Kindern konzentriert, scheint Jennifer die harmonische Beziehung zu ihren drei Kindern und die Co-Elternschaft mit Ben zu genießen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige