Katja Krasavice lässt sich ihre Doppel-D-Brüste vergrößern

Katja Krasavice (28) macht kein Geheimnis aus ihren Beauty-Eingriffen – und zu ihrem neuesten nimmt sie ihre Fans jetzt sogar mit. Auf Instagram teilt der OnlyFans-Star wenige Augenblicke vor der Operation Schnappschüsse in seinem OP-Outfit samt Haube. "Live aus dem Krankenhaus. Meine Brust-OP geht in ein paar Minuten los!", schreibt die Musikerin. Sie lässt sich ihre Oberweite vergrößern und hat dabei ein besonderes Vorbild aus der Erotikbranche: "Meine Boobs werden so wie bei der Big-Boobs-Queen Mia Khalifa."

Katja ist zwar ein echter Profi, was Schönheitsoperationen betrifft, trotzdem ist das Erotikmodel vor diesem Eingriff alles andere als tiefenentspannt. "Habe gerade geweint und bin sehr aufgeregt", meldet sich die "Dicke Lippen"-Interpretin auf Snapchat. Vor allem an die Zeit nach ihrer letzten Brustoperation erinnert sich die Medienpersönlichkeit genau: "Bei meiner letzten Brust-OP habe ich unter starken Schmerzmitteln gestanden und völlig neben der Spur geweint und gesagt: 'Ich mach' nie wieder meine Brüste.' Also – ja! Es kann sehr wehtun."

Vor ein paar Monaten präsentierte Katja ihren treuen Fans schon das Ergebnis einer anderen Behandlung. Denn im vergangenen Herbst hatte sich die Sängerin ihre Nase machen lassen – pünktlich zum Oktoberfest. Auf der Münchner Wiesn strahlte die Influencerin überglücklich in einem feuerroten Dirndl mit ihrem frisch operierten Geruchsorgan. Außerdem teilte die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin gleich mehrere Fotos und Clips auf Social Media. "Oktoberfest 2024 mit neuer Nase!", schrieb Katja dazu.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, OnlyFans-Star

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice auf dem Oktoberfest 2024

