Edith Stehfest macht Kampfansage an die Dschungelcamp-Männer

Edith Stehfest, Ehefrau des Schauspielers Eric Stehfest (35), steht kurz vor ihrem großen Abenteuer im australischen Dschungelcamp. Vor ihrem Abflug am Samstagvormittag in Frankfurt machte die Künstlerin ihre Vorfreude deutlich und richtete dabei eine klare Botschaft an ihre männlichen Mitstreiter: "Kraft kommt nicht nur aus Muskeln. Ich bin vielleicht zierlich, aber körperlich belastbar." Mit diesem Selbstbewusstsein will Edith in den Prüfungen, aber auch im Camp-Alltag überzeugen. Als zweifache Mama sieht sie sich dafür mental und körperlich bestens gerüstet, wie sie gegenüber Bild verriet: "Eine Mutter hat die Power eines Zehnkämpfers."

Die sportlichen Herausforderungen im Camp treffen offenbar genau Ediths Geschmack. "Das ist wie ein riesiges Abenteuer und nur für uns aufgebaut", schwärmte sie im Interview von den berühmten Prüfungsparcours im Urwalddickicht. Ihr Mann Eric, der 2022 selbst im Dschungelcamp den zweiten Platz belegte, habe ihr bereits einige nützliche Tipps gegeben – darunter auch eine detaillierte Beschreibung, wie es sich anfühlt, wenn ein Fischauge auf der Zunge zergeht. Neben der Vorfreude auf die Prüfungen schätzt Edith aber auch die Gelegenheit, zwei Wochen ohne ihr Smartphone zu verbringen: "Das wird sich für mich wie eine richtige Auszeit anfühlen."

Edith, die 1995 in Leipzig geboren wurde, könnte im Camp weit mehr als nur die Dschungelprüfungen meistern. Moderator Jan Köppen (41) ließ bereits durchblicken, dass er sie als potenzielle "Vermittlerin" im Camp sieht, auch wenn er vermutet, dass sie früh an ihre Grenzen stoßen könnte. Bislang galt ihr Mann Eric durch seine lange Zeit bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten als größere Berühmtheit, doch scheint Edith mehr als bereit, nun selbst ins Rampenlicht zu treten und ihre eigene, durchaus bewegte Geschichte zu erzählen.

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Februar 2024

ActionPress Edith und Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

