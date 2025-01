"Love Island"-UK-Star Callum Macleod wurde erstmals Papa

Es gibt freudige Nachrichten im Love Island-Kosmos: Callum Macleod, der an der fünften Staffel der UK-Version teilnahm, begrüßte sein erstes Kind! Zusammen mit seiner Frau Jade verkündete der ehemalige Reality-TV-Kandidat, dass sein kleiner Sohn das Licht der Welt erblickte. Das Paar postete ein Video auf Instagram, das das Baby in seiner Krippe neben einem Entenkuscheltier zeigt. "Willkommen auf der Welt, kleiner Mann", betitelte Callum den Clip und verriet sogleich den Namen des Rackers: "Cameron William Macleod."

Das frischgebackene Elternpaar genoss vor der öffentlichen Verkündigung wohl noch seine Zeit zu dritt, denn Cameron soll bereits am 3. Januar das Licht der Welt erblickt haben. Die Fans des Walisers freuen sich nun zusammen mit Callum und Jade. "Er ist so niedlich!", schwärmte ein Fan in den Kommentaren. "Er ist dein Ebenbild, Jade! Was für ein süßer Kerl, herzlichen Glückwunsch", schrieb eine weitere Userin. Eine Followerin teilte außerdem einen Ratschlag für den Influencer: "Genießt jede einzelne Sekunde dieses besonderen Kapitels in eurem Leben! Ich freue mich so für dich, Callum."

Der 34-Jährige verbrachte zwar nur fünf Tage in der "Love Island"-Villa, doch baute sich trotzdem eine treue Fangemeinde auf. Vier Jahre nach seiner Show-Teilnahme fand auch er sein Liebesglück und heiratete seine Frau Jade. Im vergangenen Juli verkündete das Paar dann die freudige Nachricht, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Callum teilte ein Bild, auf dem die beiden auf einer Klippe am Meer standen und Jade ihren kleinen Bauch hält. Mit den Worten "Die besten Dinge im Leben sind drei" betitelte der Brite den Schnappschuss.

Instagram / callum_macleod Callum Macleods Sohn Cameron im Januar 2025

Instagram / callum_macleod Callum Macleod und Jade Macleod, Juli 2024

