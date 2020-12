Weihnachtsüberraschung – erwarten Susie Bradley und ihr Partner Todd Carney (34) etwa ein Kind? Der ehemalige NRL-Spieler und die "Married At First Sight"-Teilnehmerin haben eine wahre Berg- und Talfahrt in Sachen Beziehung hinter sich. Seitdem sie im Januar 2019 zum ersten Mal ein Paar wurden, trennten sich ihre Wege danach mehrfach. Jetzt scheinen sich die beiden aber endlich so richtig gefunden zu haben. Wollen sie womöglich bald den nächsten Schritt machen? Mit einem Foto sorgt Todd nun für wilde Spekulationen bei seinen Fans.

In einer Instagram-Story teilt der Sportler nun ein Bild von sich, Susie und ihrer fünfjährigen Tochter Baby neben dem geschmückten Weihnachtsbaum. Den Post kommentiert er mit den Worten: "Das Weihnachtsgefühl. Ich liebe euch drei." Damit bezieht er sich offenbar auf eine weitere Person, die auf dem Foto aber nicht zu sehen ist. Das macht die Fans hellhörig! Spielt er hier etwa auf eine mögliche Schwangerschaft von seiner Freundin Susie an?

Erst kürzlich hatte die Reality-TV-Bekanntheit die Verlobung mit ihrem Todd bekannt gegeben. Ein Geschwisterchen für die fünfjährige Baby könnte das Glück der kleinen Familie perfekt machen. Glaubt ihr, dass Susie wirklich schwanger ist? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / todd_carney06 Todd Carney und Susie Bradley

Anzeige

Instagram / todd_carney06 Todd Carney und Susie Bradley

Anzeige

Instagram / todd_carney06 Susie Bradley und Todd Carney im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de