USA oder Deutschland? Nader Jindaoui bekommt neuen Vertrag

Nader Jindaoui (28) gibt seinen Traum von einer professionellen Fußballkarriere immer noch nicht auf. Nachdem der Web-Star einige Wochen in den USA verbracht hatte, da er dorthin angeblich von einem Verein eingeladen wurde, ist er wieder zurück in Berlin. Dennoch soll es nun Neuigkeiten zu der weiteren sportlichen Laufbahn des früheren Regionalliga-Spielers geben. In seiner Instagram-Story postete Nader ein Video, in dem er fleißig trainiert. Den Clip betitelte der Influencer mit einer aufregenden Ankündigung: "Ich unterschreibe in den nächsten Tagen einen neuen Vertrag..."

Aus welchem Land der nächste Verein des 28-Jährigen stammt, verriet er allerdings noch nicht. Ebenso unklar ist, ob Naders Familie ihm folgen wird, falls er in der Zukunft in den USA oder an einem anderen, bislang noch nicht erwähnten Ort spielen sollte. Während seiner Zeit in den Vereinigten Staaten betonte der zweifache Vater nämlich, wie wichtig es ihm ist, dass seine Frau Louisa (25) und seine Kinder Imani und Nidal sich an ihrem Wohnort wohlfühlen – nach Hause flog er allerdings ohne sie. Louisa war mit den Kleinen nämlich bereits zuvor nach Deutschland zurückgekehrt. Allein die räumliche Trennung von wenigen Wochen soll der Familie bereits zugesetzt haben. "Wir waren nie länger als eine Woche voneinander [getrennt] und die Entfernung war auch noch nie so groß", erklärte die 25-Jährige damals in einem TikTok-Video.

Naders Fußballvergangenheit hatte bereits seine Höhen und Tiefen. 2022 wechselte der Stürmer vom Berliner AK zur zweiten Mannschaft des Hertha BSC und spielte dort zwei Jahre lang. Seit seinem Ende bei dem Verein war er vertragslos. Die Fußballwelt wird der TikTok-Star allerdings erst mal nicht verlassen. Abgesehen von seiner neuen Chance auf einen Vertrag gründete er nämlich auch seinen eigenen Verein namens FC Nitro, bei dem er die Rolle des Team-Managers übernehmen will.

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui mit ihren Kinder Imani und Nidal, Mai 2024

Getty Images Nader Jindaoui, Fußballer

