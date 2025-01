Nicole Scherzinger beeindruckt in knappem Bikini-Look

Nicole Scherzinger (46) genießt derzeit eine wohlverdiente Pause vom Broadway und hat sich in ihre Heimat Hawaii zurückgezogen. Auf Instagram teilte die Sängerin und Schauspielerin Fotos von sich in einem schwarzen Bikini und einem Sarong. Entspannt posierte sie am Meer und schrieb dazu: "Es gibt nichts Stärkeres als Liebe, Verbindung und Dankbarkeit. Ich bin so dankbar, dass ich meine erste Pause vom Broadway machen konnte, um mich zu erholen und Zeit mit meiner 'Ohana zu Hause in Hawaii verbringen zu können und mich mit [meiner Heimat] zu verbinden."

Die Sängerin feiert aktuell große Erfolge auf der Bühne in New York, wo sie in der Rolle der Norma Desmond im Musical "Sunset Boulevard" begeistert. Nach einem erfolgreichen Start erntete sie sogar minutenlange Standing Ovations und erhielt bereits den Laurence Olivier Award für ihre Darstellung als beste Schauspielerin in einem Musical. Doch trotz ihres primären Fokus auf die Bühne sorgt sie auch abseits der Musical-Welt für Schlagzeilen. So geriet Nicole kürzlich in die Kritik, nachdem politische Posts auf Social Media ihre Unterstützung für Donald Trump (78) belegten. Diese sorgten nicht nur bei progressiven Fans, sondern auch bei einigen konservativen Anhängern für Unmut.

Nicole Scherzinger, vielen bekannt als Frontfrau der Pussycat Dolls, hat in ihrer Karriere einige Höhen und Tiefen erlebt. Sie sprach in einem Interview offen darüber, wie sie sich nach ihren Erfolgen im Pop-Bereich oft "abgeschrieben" gefühlt habe, so Daily Mail. Trotzdem sei sie jetzt stärker als je zuvor, körperlich und mental. Ihre Rückkehr zur Bühne empfindet sie als Neuanfang, der ihr zeigt, dass es nie zu spät ist, sich selbst neu zu erfinden. Die 46-Jährige betont, in ihrer "Blütezeit" zu sein und freut sich auf die kommenden Herausforderungen – sowohl beruflich als auch privat.

Getty Images Nicole Scherzinger bei der Broadway- Premiere von "Sunset Blvd", Oktober 2024

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im September 2024

