Nicole Scherzinger träumte viele Jahre von Broadway-Auftritt

Kürzlich teilte Nicole Scherzinger (46) auf Instagram einen bewegenden Rückblick, in dem sie von ihrem Traum berichtet, Theaterschauspielerin zu werden – 16 Jahre bevor sie zum Broadway-Star wurde. In dem Video aus dem Jahr 2008, das Nicole am vergangenen Montag auf der Plattform postete, ist die Sängerin bei den Dreharbeiten zum Musikvideo ihres Hits "When I Grow Up" zu sehen – direkt gegenüber dem Broadway-Theater in New York. Dabei schwärmt die junge Nicole von ihrer Sehnsucht, eines Tages dort zu performen.

Heute glänzt die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin in Andrew Lloyd Webbers (76) Neuinszenierung des Musicals "Sunset Boulevard". In der Broadway-Produktion verkörpert Nicole die Figur der Norma Desmond, eine alternde Stummfilmdiva, die von einem großen Comeback träumt. Die Geschichte basiert auf dem Filmklassiker von 1950 und eroberte erstmals 1993 die Bühne im Londoner West End. Nicole hat in der Vergangenheit bereits in Musicals wie "Cats" und "Rent" mitgewirkt, aber die Rolle der Norma Desmond ist für sie etwas ganz Besonderes.

Die US-Amerikanerin war kürzlich mit dem Vorwurf konfrontiert, Donald Trump (78) zu unterstützen, was zu einigen negativen Reaktionen und Buh-Rufen seitens des Publikums führte. Trotz dieser Kontroverse erhielt sie während ihres ersten Auftritts mehrmals tosenden Applaus, darunter einen, der laut People beachtliche sechs Minuten andauerte. Außerdem wurde sie für ihre Darstellung bereits mit dem Laurence Olivier Award als beste Schauspielerin in einem Musical geehrt und verhalf der Show in der Eröffnungswoche zu beeindruckenden Einnahmen.

Getty Images Die Pussycat Dolls, 2005

Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

