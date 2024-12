Harte Vergangenheit: Robbie Williams geht es so gut wie nie

Robbie Williams (50) reflektiert über sein Leben und zeigt sich so positiv wie eh und je. In einem Gespräch mit der Zeitschrift Gala spricht der Musiker über die Veränderungen, die ihn zu einem glücklicheren Menschen gemacht haben. Früher kämpfte Robbie mit Alkohol- und Drogenproblemen, doch die dunkle Zeit liegt hinter ihm. "Ich habe verstanden, was gut für mich ist und was nicht", verrät der Brite. Heute setzt er auf mentale Stärke und distanziert sich bewusst von negativen Gedanken. Dabei spielt seine Frau Ayda (45), mit der er vier Kinder hat, eine entscheidende Rolle: "Eigentlich bin ich eine einsame Seele. Aber jetzt habe ich meinen Stamm, und mein Stamm braucht mich als meine beste Version."

Mit seiner Partnerin bewältigte der 50-Jährige die schwierigen Jahre, geprägt von inneren Kämpfen und Exzessen. Heute wirkt Robbie gefestigt und optimistisch: "So fit und gesund war ich noch nie. Ich glaube fest daran, dass die nächsten zehn Jahre die glücklichsten meines Lebens werden." Nach all den Höhen und Tiefen scheint das Ex-Boyband-Mitglied heute an einem Punkt der Zufriedenheit und Dankbarkeit angekommen zu sein und blickt voller Hoffnung und Optimismus in die Zukunft: "Das wird eine goldene Ära für mich, meine Frau und meine Kinder."

Robbies Weg zu diesem glücklichen Familienleben war jedoch alles andere als geradlinig. Der 1974 geborene Sänger wurde in den 1990er Jahren als Mitglied von Take That zu einem der größten Popstars der Welt, bevor er eine erfolgreiche Solokarriere startete. Trotz seines Ruhms hatte er stets mit den Schattenseiten des Showgeschäfts zu kämpfen – neben seinen Drogen- und Alkoholproblemen machte ihm der immense Druck, öffentliche Erwartungen zu erfüllen, zu schaffen. Doch 2010 gab es für ihn einen Wendepunkt, als er Ayda heiratete. Mit ihr ist er auch heute noch so happy wie eh und je. Dieses Jahr feierten die zwei bereits ihren 14. Hochzeitstag und das auf ganz besondere Weise: Sie erneuerten ihr Ehegelübde.

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Dezember 2024

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field mit ihren Kids

