Robbie Williams' Biopic "Better Man" floppt beim Kinostart

Es sollte ein großer Triumph werden, doch für Robbie Williams (50) nahm seine Filmbiografie "Better Man – Die Robbie Williams Story" einen eher holprigen Start an den Kinokassen. Der Film unter der Regie von Michael Gracey zeigt den britischen Sänger dargestellt von einem CGI-Schimpansen. Laut der Gala spielte er an seinem Eröffnungswochenende in den USA lediglich eine Million US-Dollar (ca. 974.000 Euro) ein – damit verfehlte das Musical sogar einen Platz unter den Top 10 der Kinocharts. In Europa und selbst in seiner Heimat Großbritannien blieb der Erfolg ebenfalls aus.

Obwohl Kritiker den Film vor allem für seine unkonventionelle Darstellung lobten, scheint der kreative Ansatz nicht bei allen Zuschauern gut anzukommen. Angesichts des Produktionsbudgets von rund 106 Millionen Euro ist der enttäuschende Start des Biopics ein herber Rückschlag. Die Konkurrenz am stark umkämpften US-Markt sowie die eingeschränkte Bekanntheit des Sängers in Nordamerika dürften ebenfalls Faktoren gewesen sein. Während Robbie in Europa ein Superstar ist, hat er jenseits des Atlantiks nie denselben Ruhm erreicht. Auch seine ehemalige Band Take That blieb in den USA nahezu unbekannt.

Für den Sänger, der während seiner Karriere schon zahlreiche Höhen und Tiefen erlebt hat, ist "Better Man" ein weiteres Kapitel. Robbie, der einst als Mitglied von Take That internationale Erfolge feierte, ist heute nicht nur als Musiker, sondern auch als Familienvater bekannt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ayda Field (45) zieht er vier Kinder groß – eine Rolle, über die er in Interviews immer wieder liebevoll spricht. Trotz des Flops scheut Robbie selten davor zurück, Experimente einzugehen – wie dieser Film zeigt. Über sein Leben und seine Karriere bleibt er dabei stets mit einem Augenzwinkern positiv: "Ich bin einfach ein Staubsaugerverkäufer, der weiterhin Staubsauger verkauft", scherzte er einst in einem Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams bei der Premiere von "Better Man – Die Robbie Williams Story" in Köln, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Dezember 2024

Anzeige Anzeige