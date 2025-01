Sicherheitslücke: Fans gelangen in Dua Lipas Hotel in Chile

Die gefeierte Sängerin Dua Lipa (29) wohnt derzeit im luxuriösen Ritz-Carlton in Santiago de Chile. In Südamerika soll sie laut The Sun nämlich aktuell einen Werbespot drehen. Doch die Künstlerin musste im Hotel einen wahren Schock verkraften: Einige Selfie-Jäger belagerten ihr Zimmer und weitere Fans warteten am Aufzug auf sie. Eine Quelle verrät Details: "Eine Gruppe von Fans verschaffte sich nicht nur Zugang zum Stockwerk ihres Hotels, sondern einige wurden auch vor ihrem Zimmer angetroffen."

Der Insider erläutert, dass ihre Anhänger wohl in "helle Aufregung" versetzt wurden, nachdem die Musikerin angekommen war. Die Euphorie führte schließlich zu dem drastischen Schritt, in ihr nobles Hotel einzudringen. Ihre Sicherheitskräfte machten daraufhin sogar zusätzliche Kontrollen, um einem weiteren Eindringen vorzubeugen. Die "Levitating"-Interpretin sei nach wie vor fest entschlossen, die Distanz zu wahren: "Dua sagte, sie würde keine Fotos in ihrem Hotel machen."

Erst kürzlich teilte die 29-Jährige noch idyllische Fotos vom sommerlichen Chile. Auf Instagram postete sie eine Reihe von privaten Schnappschüssen, welche ihre Abenteuer festhielten. Ein sexy Hingucker waren dabei einige verführerische Selfies, die Dua neben beeindruckenden Naturaufnahmen auch mit ihren Fans teilte. Aufgrund ihrer vielen Reisen in fremde Länder scherzte sie unter dem Beitrag: "Ihr wisst, die Flughäfen sind schon genervt, wenn sie mich kommen sehen."

Getty Images Dua Lipa, Juni 2024

Instagram / dualipa Dua Lipa, Januar 2025

