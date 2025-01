Dua Lipa verschickt verführerische Urlaubsgrüße aus Chile

Dua Lipa (29) ist als Popstar viel beschäftigt. Dennoch gönnt sie sich zwischen Sessions im Tonstudio und ihren Konzerten auch immer gerne eine Pause. Aktuell urlaubt die Sängerin im sommerlichen Chile – das teilt sie ihren Fans via Instagram mit. Dort teilt sie eine ganze Reihe von Schnappschüssen, die ihre Abenteuer dort festhalten. Viele Fotos zeigen dabei die atemberaubende Landschaft: Gebirge, Seen und die Wüste. Es scheint, als würde die "Training Season"-Interpretin ihre Auszeit wirklich genießen. Der wahre Hingucker sind allerdings die sexy Selfies, die Dua ebenfalls mit ihren Fans teilt: Mit Schmollmund und ohne BH unter ihrem Top posiert sie verführerisch.

Mittlerweile ist es zwischen Dua und ihren Fans zu so etwas wie einem Insider-Witz geworden, dass die Sängerin ständig in irgendeinem Land auftaucht. Genau darauf spielt sie wahrscheinlich auch mit ihrem Beitrag an, denn zu den Fotos schreibt sie scherzhaft: "Ihr wisst, die Flughäfen sind schon genervt, wenn sie mich kommen sehen". Tatsächlich war Dua im vergangenen Jahr viel unterwegs. Anfang 2024 sprang sie zwischen L.A., New York City und sogar Paris hin und her. Im Sommer wurde sie dann auf Ibiza gesehen, bevor sie mit ihrer Radical-Optimism-Tour durch die Welt reiste. Bei ihren Reisen war die Musikerin nur selten allein. An ihrer Seite fand man öfter ihren Partner Callum Turner (34), der jedoch auf den aktuellen Fotos fehlt.

Dass Callum auf den Fotos nicht drauf ist, muss nicht heißen, dass er nicht dennoch dabei war. Schon seit die beiden das erste Mal in der Öffentlichkeit erwischt wurden, halten sie ihre Beziehung zum Großteil privat. Die Geheimniskrämerei sorgt auch immer wieder dafür, dass Gerüchte über die beiden auftauchen. Erst im Dezember des vergangenen Jahres wurde gemunkelt, dass die beiden sich verlobt hätten! Bestätigt hat Dua es bisher nicht, doch es ist auffallend, dass ein ganz besonderer Ring immer wieder an ihrem Finger auftaucht.

Instagram / dualipa Dua Lipa, Januar 2025

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa

