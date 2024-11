Sterilisation? Katharina Eisenblut möchte kein drittes Kind

Katharina Eisenblut (30) und ihr Freund Dominic Höppner erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Vor wenigen Stunden verkündeten sie das Geschlecht des Babys auf Instagram – dabei verriet Katharina sogar noch ein weiteres persönliches Detail. Die Sängerin erzählt, wie traurig sie ist: Aufgrund einer Technikpanne wurde bei der Gender-Reveal-Party die Verkündung vor Freunden und Familie nicht gefilmt. Dabei habe sie sich sehr darauf gefreut, diesen besonderen Moment mit ihren Fans teilen zu können, denn: Nach diesem Baby möchte sie kein weiteres Kind! "Ich bin jetzt durch. [...] Ich lasse mich direkt sterilisieren", versichert sie.

Will die baldige Zweifachmama sich wirklich einer Sterilisation unterziehen? Auch wenn die DSDS-Bekanntheit es vor der Kamera beteuert, wird nicht klar, ob sie ihr Vorhaben zu einhundert Prozent ernst meint. Ihr Partner jedenfalls scheint ganz anderer Meinung zu sein. "Nein, nein, macht sie nicht", fällt er ihr ins Wort und beide kichern. Ganz offensichtlich scheint bei weiterem gemeinsamen Nachwuchs das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein.

Trotz des Vorfalls war die Gender-Reveal-Party der Influencerin wohl ein voller Erfolg. "Unsere Genderparty war ein Moment voller Freude und Spannung, den wir mit all unseren Liebsten teilen wollten", schwärmt die 30-Jährige. Ein besonderer Moment für die werdenden Eltern – dass sie so schnell ein gemeinsames Kind bekommen, haben sie so nämlich gar nicht erwartet. "Die Schwangerschaft kam für uns als riesige Überraschung", verriet Katharina im Promiflash-Interview. Vergangenen Mai machten sie ihre Beziehung öffentlich, nachdem die Musikerin Anfang dieses Jahres die Trennung von ihrem Ex-Mann Niko Kronenbitter, dem Vater ihres Sohnes Emilio, bestätigte.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Juli 2024

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Sohn

