Was sagen die Fans zu Tims wirrer Sommerhaus-Ansprache?

Was hat er sich dabei gedacht? Im Sommerhaus der Stars kämpfen mehr oder weniger berühmte Pärchen um eine Gewinnsumme von 50.000 Euro. Doch um es überhaupt so weit zu schaffen, müssen sie nicht nur gemeinsame Challenges bewältigen, sondern auch die Nominierungen ihrer Mitstreiter überleben. Doch vor dieser sorgt ein Bewohner des Sommerhauses für zahlreiche Fragezeichen. Mit seiner bizarren Ansprache verwirrt Tim (52) das gesamte Netz.

Bevor in der siebten Folge das Stimmungsbarometer offengelegt wird, überlegte der Schlagerstar freiwillig zu gehen. Seinen Kontrahenten Justine und Arben legte er sogar ans Herz, ihn zu nominieren – was diese anschließend auch tun. Doch zeigt sich Tim daraufhin sichtlich verärgert: "Ich habe es zwar angeboten, aber das heißt nicht, dass man es auch machen muss." Die Zuschauer verwirrt Tims Verhalten derweil. Auf X schreiben sie unter anderem "Tim Toupet will erst von allen gewählt werden und ist dann enttäuscht, wenn ihn alle wählen" oder "Tim auch größter Besserwisser der Nation. Der Typ nervt so."

Nicht nur die anstehende Nominierung sorgt unter den Zuschauern für viel Gesprächsstoff. Nachdem die Neuankömmlinge Samira (29) und Serkan (30) sich in der Challenge safen konnten, scheint vor allem einer wenig amüsiert zu sein. Aleks (32) machte zuvor schon deutlich, kein Fan des 30-Jährigen zu sein. "Ich feiere den RTL-Redakteur, der bestimmt hat, dass Aleks Serkans Sieg verkünden muss", schreibt ein Fan auf X.

