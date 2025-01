Wird Michelle Hunziker den ESC in der Schweiz moderieren?

Michelle Hunziker (47) sorgt mit einem Instagram-Post für Spekulationen. Die beliebte Moderatorin zeigte sich in einer Story aus dem Zug mit der kryptischen Nachricht: "Ich reise in die Schweiz für?" In ihrer Hand hielt die dreifache Mutter Papiere, was Anlass zu Mutmaßungen gibt, dass sie auf dem Weg nach Basel sein könnte, wo heute die Bekanntgabe der Moderation des Eurovision Song Contests stattfinden soll. Bis um 15 Uhr müssen sich die Fans noch gedulden, denn dann wird enthüllt, ob tatsächlich Michelle die diesjährige ESC-Moderatorin sein wird oder ob ein anderer Moderator den Job ergattern kann.

Erst jüngst durften sich die Fans der beliebten Moderatorin über einen seltenen Einblick in ihr Familienleben freuen: In ihrer Instagram-Story teilte Michelle vor wenigen Tagen ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Bruder Harold zeigte, der sich weitestgehend vom Rampenlicht fernhält. "Mein großer Bruder ist in der Stadt!", kommentierte die Blondine den süßen Geschwisterschnappschuss.

Michelle ist nicht nur als Moderatorin tätig: Die Schweizer-Italienerin ist auch als Schauspielerin, Model und Sängerin aktiv. Erst jüngst stand sie für die Sketch-Comedy "Smeilingen – Ein Dorf wie Du und Ich" für die ARD vor der Kamera. Mit ihrem Ex-Mann Eros Ramazzotti (61) hat sie die Tochter Aurora Ramazzotti (28). Aus ihrer Ehe mit Tomaso Trussardi (41) stammen ebenfalls zwei Töchter.

Instagram / therealhunzigram Harold und Michelle Hunziker, Januar 2025

Vincenzo Aloisi / MEGA Michelle Hunziker mit ihren Töchter Sole, Celeste, Aurora und Enkel Cesare

