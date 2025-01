Michelle Hunziker teilt ein seltenes Bild mit Bruder Harold

Michelle Hunziker (47) genießt die Zeit mit ihrer Familie. Im Netz teilt die Moderatorin immer wieder Einblicke in das Leben mit ihren Töchtern – nun strahlt sie gemeinsam mit einem anderen Familienmitglied in die Kamera. Ein Foto in ihrer Instagram-Story zeigt sie gemeinsam mit ihrem Bruder Harold, der sich meist aus der Öffentlichkeit zurückhält. Beide haben ein breites Grinsen im Gesicht und posieren mit Hund Yuki für die Kamera. Zu dem süßen Schnappschuss schreibt die gebürtige Schweizerin auf Italienisch: "Mein großer Bruder ist in der Stadt!"

Dass man Michelle und Harold nur selten gemeinsam sieht, liegt aber nicht an Streitigkeiten zwischen den Geschwistern. Wie der große Bruder gegenüber der Schweizer Illustrierten verriet, verstehen sie sich blendend: "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, wenn wir uns treffen, ist es immer schön." Auch die Sängerin schwärmte im Interview von ihrer Verbindung. "Harold war mein Lebensmittelpunkt, weil unser Vater viel arbeitete und oft unterwegs war, somit war Harold auch wie ein Vater für mich", berichtete die Blondine.

Neben ihrem Bruder gibt es gerade keinen besonderen Mann in Michelles Welt. Seit der Trennung von Alessandro Carollo geht die 47-Jährige allein durchs Leben. "Was Männer angeht, bin ich sehr wählerisch geworden", gab sie Ende des vergangenen Jahres im Gespräch mit Gala zu. Dennoch beteuerte die Ex-Frau von Eros Ramazzotti (61): "Ich glaube immer noch an die Liebe."

Getty Images Michelle Hunziker im März 2024

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im Oktober 2023

