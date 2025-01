Deshalb wünscht sich Farina Opoku aktuell kein zweites Kind

Farina Opoku (33), die vielen eventuell auch unter dem Namen Novalanalove bekannt sein dürfte, wurde 2022 erstmals Mama. Vor wenigen Monaten plauderte die Influencerin offen über ihre Familienplanung und verriet, dass sie und ihr Partner mit der aktuellen Situation voll und ganz zufrieden sind. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärt Farina jetzt, was sie von einem zweiten Kind abhält: "[Ich] habe in letzter Zeit immer mal wieder Familien mit mehreren Kindern beobachtet und natürlich kommt es da öfter mal zu einer gewissen Disharmonie." Fürchtet sich die Mama einer Tochter also vor Streitigkeiten zwischen den Geschwistern?

Offenbar schon! "Man beschäftigt sich nicht nur mit Diskussionen mit einem Kind, sondern auch noch mit dem Schlichten zwischen Geschwistern. Der Moment, in dem sich Geschwister dann wirklich gut verstehen, ist oft erst, wenn sie aus dem Haus sind", meint Farina. Dennoch räumt sie ein, dass es im Alter schön wäre, wenn ihre Tochter einen Bruder oder eine Schwester hätte. "Ja, schwieriges Thema", resümiert sie. Aktuell könnte sie mit einem Kind nicht glücklicher sein: "Wir genießen so viele Freiheiten, sodass unser Leben als Paar und als Individuen nicht zu kurz kommt."

Könnte vielleicht auch Farinas Äußeres ein Grund für die momentane Ablehnung einer zweiten Schwangerschaft sein? Anfang 2024 machte die 33-Jährige öffentlich, dass sie sich ihre Bauchdecke straffen ließ. Lange haderte sie mit ihrem Körper und kann jetzt endlich sagen, dass sie sich pudelwohl fühle. "Jetzt ist es wirklich eine 360-Grad-Wendung, dass ich mich megawohl fühle", freute sie sich im RTL-Interview und fügte hinzu: "Das war einfach nicht mehr mein Ideal. Jetzt hat mein Leben 2.0 angefangen und ich traue mich, andere Sachen zu tragen, schöne Sachen zu shoppen – ich bereue es nicht."

Instagram / farinaopoku Farina Opoku mit ihrem Ehemann Pouya und Tochter Nola, 2024

Instagram / dr.nikolausraab Farina Opoku nach ihrer Bauchstraffung 2024

