Fans sind entsetzt: Justin Bieber raucht im Netz eine Bong

Justin Bieber (30) sorgt mal wieder für ordentlich Gesprächsstoff bei seinen Fans. Der Musiker teilte am Montag einige aktuelle Fotos von sich auf seinem offiziellen Instagram-Account. Diese gaben den Followern neue Einblicke in seinen Trip nach Aspen in Colorado. Doch es handelte sich nicht um harmlose Landschaftsbilder: Die Fotos zeigten Justin nämlich dabei, wie er ganz offenkundig einen Zug Marihuana durch eine Glaspfeife nahm. Der Großteil der Aufnahmen präsentierte den Star beim Anzünden der Pfeife und umgeben von reichlich Rauch.

Der "Sorry"-Interpret verzichtete dieses Mal auf eine Bildunterschrift – seine Fans hatten jedoch umso mehr zu dem Post zu sagen. Im Kommentarbereich brach eine regelrechte Debatte aus, da die Fans mit gemischten Gefühlen auf Justins Schaustellung von Drogen reagierten. Ein User meinte: "Oh, bitte mach das nicht in der Öffentlichkeit! Es ist okay, wenn du für dich selbst entscheidest, Gras zu rauchen, aber du bist ein Vorbild für Millionen von Kindern." Ein weiterer Anhänger schlug vor: "Weniger Drogen und mehr Musik bitte."

Der 30-Jährige sorgte erst vor wenigen Tagen mit völlig anderen privaten Schnappschüssen bei seinen Fans für wahrhafte Schnappatmung. In seiner Instagram-Story zeigte sich der Künstler beinahe nackt! Lediglich in weiße Boxershorts gekleidet präsentierte sich Justin beinahe wie Gott ihn schuf. Auf einem Holzstuhl entspannte der Gatte von Hailey Bieber (28) und war zudem klatschnass. Im Hintergrund zeichnete sich ein Fluss ab – jedoch ließ Justin offen, ob er sich, wie angedeutet, tatsächlich in das eiskalte Wasser wagte.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, September 2021

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

