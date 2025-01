Oh, là, là: Justin Bieber posiert nur in Unterhose im Freien

Justin Bieber (30) sorgt mit seinen neuesten Schnappschüssen bei seinen Fans für Schnappatmung: Auf gleich zwei Bildern in seiner Instagram-Story ist der Sänger nur in weiße Boxershorts gekleidet. Währenddessen sitzt der Musiker auf einem Holzstuhl und ist klatschnass. Im Hintergrund sind eine Schneelandschaft und ein Fluss zu sehen. Ob sich der "Baby"-Interpret etwa in das eiskalte Wasser gewagt oder doch in einem Whirlpool entspannt hat, lässt der gebürtige Kanadier offen.

Die Bilder entstanden während Justins winterlichem Urlaub in Aspen. Schon vor ein paar Tagen teilte der Vater eines Sohns ein Pärchenfoto mit seiner Ehefrau Hailey Bieber (28). Auf dem Foto war der 30-Jährige jedoch deutlich mehr bekleidet: Er trug Sonnenbrille, eine dicke Winterjacke, einen Rollkragenpullover sowie einen warmen Kapuzenpulli und schaute vermummt in die Kamera. Im Hintergrund streckte Hailey an der Seite ihres Partners frech die Zunge heraus.

Dass sich Justin um den Jahreswechsel gerne eine Auszeit im Schnee gönnt, kam auch vor knapp einem Jahr vor. Damals machte er ebenfalls mit seiner Frau einen Skiurlaub. Aber auch einige seiner prominenten Freunde waren mit von der Partie. Unter ihnen waren beispielsweise Haileys BFF Kendall Jenner (29), Vampire Diaries-Star Nina Dobrev (36) und ihr Verlobter Shaun White (38) sowie "American Vandal"-Darsteller Jimmy Tatro. Gemeinsam teilte die Truppe sogar einen Urlaubsgruß in Form eines coolen Gruppenbilds in Ski-Montur.

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Instagram / justinbieber Justin Bieber mit seinen Freunden in Aspen 2023

