Florian Silbereisens "Traumschiff"-Reisepläne laufen schief

Eigentlich hatte sich Florian Silbereisen (43) für die anstehenden Das Traumschiff-Dreharbeiten auf den Weg nach Costa Rica gemacht – doch sein Reiseziel erreichte der Schlagerstar allem Anschein nach nur auf Umwegen. Wie er in seinem Beitrag auf Instagram berichtete, war er wegen der Annullierung seines ursprünglichen Fluges stattdessen in Kanada gelandet. "Wenn Dein Flug annulliert wurde und es anstatt nach Costa Rica erstmal nach Kanada geht...", schrieb er zu einem Selfie, auf dem er einen Zettel mit dem kanadischen roten Ahornblatt darauf in der Hand hält. Doch der "Sommernachtsgefühle"-Interpret blieb stets optimistisch: "Irgendwie werde ich schon nach Costa Rica kommen – ich bleibe entspannt! Das Abenteuer Traumschiff hat im wahrsten Sinne des Wortes auf jeden Fall jetzt schon begonnen!"

Mittlerweile hat er sein Ziel aber erreicht. "26 Stunden später und ich bin tatsächlich schon an Bord... Über Toronto ging es dann nach Costa Rica", updatete er seine Social-Media-Follower in einem weiteren Beitrag. Auf dem Traumschiff angekommen, genoss er die wärmenden Sonnenstrahlen bei einer Tasse Kaffee. Seit 2019 verkörpert er die Rolle des Kapitäns Max Parger und reist für die Drehs um die halbe Welt. Die Dreharbeiten für die ZDF-Kultreihe stehen für Florian derzeit im Mittelpunkt seiner Karriere. Um sich voll und ganz darauf fokussieren zu können, verkündete der Show-Moderator sogar, bis zum diesjährigen Sommer eine TV-Pause einzulegen.

Um Florians Ausstieg aus "Das Traumschiff" müssen sich die Fans nun also auf jeden Fall keine Sorgen mehr machen. Darüber wurde nämlich heftig spekuliert, nachdem er in seiner Rolle als Kapitän Max Parger in der Episode vom 26. Dezember eine rätselhafte Rede über Liebe, Verlust und besondere Neuanfänge gehalten hatte. Zudem bekam sein Serienkollege Daniel Morgenroth, der den Staff-Kapitän Martin Grimm verkörpert, viel Aufmerksamkeit und in der Handlung eine zweite Chance als Kapitän. Dass Florian dem Traumschiff treu bleibt, ist aber spätestens mit seiner Reise nach Costa Rica sicher.

Anzeige Anzeige

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen im Januar 2025

Anzeige Anzeige

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Anzeige Anzeige