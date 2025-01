Katie Price äußert sich zu ihrer drastischen Gewichtsabnahme

Fans und Freunde von Katie Price (46) zeigen sich derzeit besorgt: Das Erotikmodel wirkt schmaler als je zuvor. Nachdem ihr einige Follower unter ihrem Social-Media-Post vorgeworfen hatten, sie nehme das umstrittene Medikament Ozempic zur Gewichtsreduktion, scheint sie nun genug zu haben. Im "Disruptors"-Podcast stellt sie klar: "Ich brauche Ozempic nicht. Habe ich noch nie. Ich war schon immer dünn. Schaut euch alte Bilder von mir an. Ich war schon immer sehr schmal." Die fünffache Mama hat in den vergangenen Jahren aus mehreren Gründen zugenommen und ist mittlerweile einfach nur wieder auf ihr Normalgewicht "zurückgeschrumpft".

Die 46-Jährige erklärt, sie habe angefangen, an Gewicht zuzunehmen, als sie sich 2020 den Fuß brach. "Ich konnte nicht laufen, keinen Sport treiben, nicht reiten, also saß ich im Grunde zehn Monate lang im Rollstuhl", betont sie. Darüber hinaus haben auch der Coronavirus und die damit einhergehenden fehlenden Unternehmungen dafür gesorgt, dass sich die Zahl auf Katies Waage veränderte – ebenso wie drei künstliche Befruchtungen, die sie im vergangenen Jahr vornahm. "Jeder, der eine In-vitro-Fertilisation hinter sich hat, nimmt an Gewicht zu. Ich hatte in den vergangenen 15 Monaten drei IVFs. Sie sind alle gescheitert", erläutert der TV-Star.

Aber auch wenn Katie ihr Körpergewicht für "normal" hält – ihr engster Umkreis tut es nicht. Dieser zeigt sich insbesondere deswegen besorgt, da sie weitere Schönheitsoperationen auf der To-do-Liste zu stehen hat. "Sie möchte ihre Ohren korrigieren lassen und ihren Hintern mit Fillern anheben, aber die Leute, die sich um sie kümmern, sind besorgt, dass sie nicht gesund oder stark genug ist, um sich auf einen Operationstisch zu begeben", berichtete ein Insider gegenüber OK!. Damit stoßen sie bei dem ehemaligen Boxenluder allerdings auf taube Ohren. "Ich habe so viel Gewicht verloren, dass mein Hintern jetzt schlaff ist, also muss ich das machen lassen", findet sie.

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2025

Instagram / katieprice Katie Price im Dezember 2024

