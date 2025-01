Freunde halten Katie Price zu schwach für weitere Beauty-OPs

Katie Price (46) sorgt mit ihren Plänen für weitere Schönheitsoperationen erneut für Aufsehen. Die fünffache Mutter, die erst vergangene Woche mit einem Instagram-Video, auf dem ihr deutlicher Gewichtsverlust unschwer zu erkennen ist, Schlagzeilen machte, sieht sich nun mit wachsenden Sorgen von Freunden und Fans konfrontiert. "Sie möchte ihre Ohren korrigieren lassen und ihren Hintern mit Fillern anheben, aber die Leute, die sich um sie kümmern, sind besorgt, dass sie nicht gesund oder stark genug ist, um sich auf einen Operationstisch zu begeben", äußerte ein Insider im Interview mit OK! seine Zweifel. Das einstige Kurvenwunder sieht das allerdings anders: "Ich habe so viel Gewicht verloren, dass mein Hintern jetzt schlaff ist, also muss ich das machen lassen."

Auch viele ihrer Follower, die sich wegen ihres gesundheitlichen Zustands besorgt äußern, appellieren an sie, die Operationen zu überdenken, wie The Mirror berichtete. Das Model würde schließlich sehr "gebrechlich" aussehen. Dabei ist nicht nur die körperliche Verfassung des Models ein Thema, sondern auch ihre mentale Gesundheit. In einer früheren Podcast-Aufnahme mit Olivia Attwood (33) sprach Katie selbstkritisch über ihr Verhältnis zu ihrem Aussehen und äußerte die Vermutung, an Körperdysmorphie zu leiden. Verschiedene Schicksalsschläge könnten diesen Zustand laut eines Insiders zusätzlich beeinflusst haben: Die Trennung von ihrem Ex-Verlobten Carl Woods (35), Insolvenzverfahren und rechtliche Probleme scheinen Spuren hinterlassen zu haben. Insider wollen wissen, dass Angehörige versuchen, Katie weiter von ihren OP-Plänen abzubringen – bisher ohne Erfolg. "Ich entscheide selbst, was ich mache", ließ das Model, das mit Reality-Star John Joe Slater liiert ist, selbstbewusst verlauten.

Die Diskussion um Katies Schönheitsoperationen begleitet ihre Karriere seit Jahren. Bereits über 17 Brustoperationen und zahlreiche Eingriffe standen in der Kritik, doch Katie verglich die riskanten Prozeduren einmal mit einem "Einkaufsbummel". Vor allem ihre Mutter soll "die ganze Zeit" Bedenken wegen ihrer häufigen Korrekturen äußern. Auch Experten haben Zweifel: Dr. Aamer Khan, Mitbegründer und medizinischer Leiter der Harley Street Skin Clinic in London, betonte im Interview mit dem Magazin: "Jeder weitere Eingriff stellt eine größere Belastung für die Genesungsfähigkeit des Patienten dar."

Instagram / katieprice Realitystar Katie Price und ihr Freund John Joe Slater

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Star

