Knistert es etwa zwischen Demi Moore und Andrew Garfield?

Bei den diesjährigen Golden Globes sorgten Demi Moore (62) und Andrew Garfield (41) nicht nur für Applaus, sondern auch für Aufsehen. Ein Video, das hinter den Kulissen aufgenommen wurde und derzeit auf TikTok kursiert, zeigt einen auffallend intimen Moment zwischen den beiden Hollywood-Stars. Demi, die für ihre beeindruckende Darstellung im Film "The Substance" ihren ersten Golden Globe gewann, hielt während eines Gesprächs innig Andrews Hände, während sie sich intensiv in die Augen sahen. Dieses vertrauliche Verhalten heizte Gerüchte um eine mögliche Romanze massiv an.

Fans diskutieren unter dem Clip auf TikTok leidenschaftlich über eine potenzielle Beziehung der beiden. Aussagen wie "Was läuft da zwischen Demi und Andrew?" und "Bitte, Gott. Lass das wahr sein. Wir brauchen etwas, das Spaß macht und sexy ist und auf das wir uns freuen können bei all der Grausamkeit in der Welt" häuften sich unter dem Video. Zuletzt hatte auch der Instagram-Account DeuxMoi, eine beliebte Gossip-Seite im Netz, die Gerüchteküche ordentlich angeheizt. Dieser veröffentlichte nämlich eine anonyme Nachricht, in der behauptet wird, Andrew wohne derzeit in Demis Haus in Sun Valley, Idaho.

Beide Stars blicken auf eine bewegte Vergangenheit in Sachen Liebe zurück. Demi war bis 2013 mit Ashton Kutcher (46) verheiratet und zuvor von 1987 bis 2000 mit Bruce Willis (69), mit dem sie drei erwachsene Töchter hat. Andrew hingegen war in der Vergangenheit unter anderem mit Emma Stone (36) und Rita Ora (34) liiert. Während er sich sonst eher zurückhaltend in der Öffentlichkeit zeigt, wirkte er in der ungewöhnlichen Begegnung mit Demi aufgelockert. Zurzeit feiern beide beruflich große Erfolge, aber ob sich hier tatsächlich auch eine Liebesgeschichte entwickeln könnte, bleibt abzuwarten.

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

Getty Images Andrew Garfield bei der Vorführung von "We Live in Time" in New York

