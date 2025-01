Laura Maria Rypa startet Suche nach Kindergarten für Leano

Laura Maria Rypa (29) und ihrem Sohn Leano steht eine aufregende Zeit bevor. Vor wenigen Wochen ist der kleine Mann zwei Jahre alt geworden – 2026 soll es für ihn dann in den Kindergarten gehen. Das bedeutet, dass sie sich schon jetzt auf die Suche nach einer passenden Einrichtung machen müssen. "Diese Woche steht bei uns der absolute Kindergartenmarathon an. Ab heute haben wir jeden Tag einen Termin in einem Kindergarten, um uns schon mal zu informieren", teilt Laura Maria in ihrer Instagram-Story mit ihren Fans.

Die Blondine und ihr Partner Pietro Lombardi (32) seien sich einig, dass drei bis dreieinhalb Jahre ein gutes Alter sei, um in den Kindergarten zu gehen. Der 29-Jährigen fällt das Ganze nicht gerade leicht – auch wenn bis dahin noch eine ganze Weile hin ist. "Ich bringe es einfach nicht über mein Herz. Irgendwie fällt es mir unfassbar schwer, loszulassen", gesteht sie. Dabei ist Leano nicht mehr das einzige Kind der Influencerin. Vergangenen August erblickte der zweite gemeinsame Nachwuchs von Laura und dem Sänger das Licht der Welt. Da ihr Partner oft beruflich unterwegs ist, hat die Beauty mit einem Säugling und einem Kleinkind zu Hause im Alltag alle Hände voll zu tun.

Seit 2020 sind der Social-Media-Star und der einstige DSDS-Sieger ein Paar. In den ersten beiden Jahren glich ihre Beziehung allerdings einer Achterbahnfahrt – zwischenzeitlich trennten sich die beiden sogar. Nur wenige Monate nach ihrem Liebes-Comeback gab Laura dann ihre Schwangerschaft bekannt, kurz darauf verlobten sich die damals 26-Jährige und der "Phänomenal"-Interpret. Die Geburt des kleinen Amelio im vergangenen Jahr machte ihre Familie komplett. Für Laura ist es das zweite Kind, Pietro brachte bereits seinen Sohn Alessio (9), der aus der Ehe mit Sarah Engels (32) stammt, mit in die Beziehung.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn, Oktober 2024

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

